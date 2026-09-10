¡Se queda solo! Emmanuel Reyes rechaza amenazas de senador morenista contra periodista

El senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, marcó distancia de su compañero de bancada, Luis Fernando Salazar, luego de que este último insultara y amenazara en redes sociales a un conductor de televisión.

Reyes Carmona fue cuestionado sobre las expresiones del legislador de Coahuila y dejó claro que no comparte ni las advertencias dirigidas al periodista ni la manera en que Salazar se expresó públicamente.

El senador morenista sostuvo que se trata de una postura individual y no de una posición que represente al grupo parlamentario de Morena en el Senado.

“Yo creo que es una posición individual, no del senador”, señaló.

Morena se desmarca de las amenazas contra periodistas

Reyes Carmona también fue enfático al señalar que, en lo personal, jamás amenazaría a un periodista por ejercer su profesión.

“Claro que no la compartimos, no, yo en lo particular, yo nunca amenazaría algún reportero, reportera periodista”, afirmó.

El legislador agregó que quienes ejercen el periodismo tienen libertad para realizar su trabajo y que esa labor debe ser respetada, incluso cuando las publicaciones o investigaciones resulten incómodas para quienes ocupan cargos públicos.

“La verdad es que ustedes son libres y además se respeta el ejercicio de su profesión”, expresó ante los cuestionamientos de los medios.

El senador de @PartidoMorenaMx, Emmanuel Reyes Carmona (@EmmanuelReyesC), se pronunció en contra de su compañero de bancada, Luis Fernando Salazar, quien en sus redes sociales insultó y amenazó a un conductor de televisión.



Aseguró que de ninguna manera comparte lo dicho por el… pic.twitter.com/mRg87Lo37y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

Reyes Carmona se deslinda de la conducta de Salazar y habla de responsabilidades

La declaración ocurre después de que Salazar protagonizara una confrontación en redes sociales con un conductor de televisión, situación que provocó cuestionamientos sobre los límites que deben existir en el discurso de quienes ocupan un escaño en el Senado.

“El senador tendrá que responder por sus actos”

Reyes Carmona evitó asumir como propia la conducta de su compañero de bancada y señaló que Salazar deberá hacerse responsable de lo que haya expresado.

“Creo que el senador tendrá que responder por sus actos”, cerró.