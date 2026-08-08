¡Que el regreso a clases no asfixie tu bolsillo! Así puedes ahorrar en útiles y uniformes

El arranque del nuevo ciclo escolar pone contra las cuerdas la economía de millones de familias en México. La compra de listas de útiles, uniformes, zapatos y mochilas representa uno de los desembolsos anuales más pesados para los hogares.

De acuerdo con registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el costo promedio por estudiante superó los 1,135 pesos durante el ciclo 2025, mientras que estimaciones del sector comercial proyectan un incremento en los precios de hasta un 20% para la temporada de 2026, impulsado por la inflación en insumos de papelería y textiles.

Ante este panorama financiero, familias de todo el país han optado por convertir el reciclaje y la reutilización en su principal herramienta de contención de gastos. Madres y padres de familia señalan que hacer una revisión minuciosa del material que quedó del año previo permite reducir considerablemente el presupuesto final, evitando compras innecesarias antes de acudir a los comercios.

Así puedes darle una segunda vida a las libretas, colores y uniformes escolares

Uno de los métodos más efectivos para aminorar el costo del material didáctico radica en el armado manual de nuevos cuadernos. Diversas familias implementaron la estrategia de retirar los espirales metálicos o plásticos de los cuadernos usados, separar las hojas completamente limpias y encuadernarlas juntas para crear libretas funcionales para el nuevo ciclo. Un procedimiento similar se aplica a lápices, tijeras, pegamentos líquidos y juegos de colores, completando únicamente las piezas gastadas o faltantes en lugar de adquirir paquetes cerrados.

Para los uniformes se pueden hacer ajustes que extienden la vida útil:

Revisión de tallas: Verificar si la prenda aún le ajusta al estudiante o si puede heredarse a hermanos menores.

Verificar si la prenda aún le ajusta al estudiante o si puede heredarse a hermanos menores. Reparaciones básicas: Cambiar botones defectuosos, sustituir cierres dañados o ajustar los dobladillos de pantalones y faldas.

Cambiar botones defectuosos, sustituir cierres dañados o ajustar los dobladillos de pantalones y faldas. Intercambio: Organizar trueques de prendas en buen estado con otras familias de la misma institución educativa.

Organizar trueques de prendas en buen estado con otras familias de la misma institución educativa. Reutilización de accesorios: Lavar y reparar mochilas, loncheras, estuches y carpetas que conserven su estructura operativa.

Enseñarle a los niños educación financiera desde casa

Especialistas en economía doméstica subrayan que el proceso de clasificación de útiles es una oportunidad clave para educar a niños y jóvenes sobre el valor del dinero y el esfuerzo financiero que realizan sus familias. La participación activa de los alumnos en la limpieza de sus materiales no solo fomenta hábitos de consumo responsable y cuidado del medio ambiente, sino que fortalece la empatía.

Aquellos útiles que se encuentran en buen estado pero que ya no serán utilizados por el estudiante pueden donarse a familias en situación de vulnerabilidad o a compañeros que no cuentan con los recursos para completar su lista, demostrando que en tiempos donde cada peso cuenta, el reciclaje es una solución inteligente e incluyente.