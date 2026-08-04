Antes de surtir la lista de útiles escolares, sigue estos 5 consejos que pueden ahorrar miles de pesos

El regreso a clases no tiene por qué convertirse en un problema para tus finanzas. Antes de comprar toda la lista de útiles escolares, es importante revisar qué materiales todavía pueden reutilizarse, definir un presupuesto y organizar compras por prioridad.

Con un poco de planificación y estrategia, puedes cubrir las necesidades del nuevo ciclo escolar 2026-2027 sin gastar de más ni recurrir a deudas innecesarias.

El regreso a clases suele representar uno de los momentos con más gastos para las familias. Entre la lista de útiles, uniformes, mochilas y materiales escolares, es fácil perder el control del presupuesto si las compras se realizan sin planificación.

Para evitar gastos innecesarios, organizar las compras con anticipación puede marcar la diferencia. Revisar lo que ya tienes, establecer prioridades y aprovechar estrategias de ahorro son algunas acciones que permiten cubrir las necesidades del nuevo regreso al ciclo escolar sin afectar tus finanzas.

Antes de comprar revisa qué útiles todavía pueden servir

Antes de ir a la papelería o al centro, realiza una revisión de los materiales del ciclo escolar anterior. Muchas veces hay útiles que todavía tienen vida útil y pueden aprovecharse nuevamente.

Organiza una "misión rescate de útiles" junto con tus hijos e hijas: revisen mochilas, cuadernos, colores, lápices, plumas y hojas que aún pueden utilizarse.

Incluso algunas hojas limpias de cuadernos usados pueden recuperarse para engargolarlas o utilizarlas como material de práctica.

Define presupuesto antes de salir a comprar

De acuerdo con la Condusef, uno de los principales errores al comprar útiles escolares es hacerlo sin establecer un límite de gasto. Antes de visitar tiendas o papelerías, define cuánto puedes destinar al regreso a clases.

Durante las compras pueden aparecer productos con diseños especiales, personajes de moda o accesorios que aumentan los gastos.

Para evitar compritas impulsivas, una estrategia es acordar previamente que cualquier artículo fuera de la lista deberá esperar 24 horas antes de decidir si realmente es necesario.

Este tiempo permite pensar si el producto cabe dentro del presupuesto o si es una compra por impulso.

Divide la lista de útiles por prioridades

No todos los materiales tienen que comprarse al mismo tiempo. Organizar la lista por categorías puede ayudar a distribuir mejor los gastos durante las primeras semanas de clases. Una opción es dividir las compras en tres grupos:



Lo urgente: materiales necesarios desde el primer día de clases.

Lo que puede esperar: artículos que serán utilizados más adelante.

Lo opcional: productos que son indispensables y pueden comprarse si el presupuesto lo permite.

Esta estrategia permite evitar desembolsos grandes de un solo golpe y mantener mayor control sobre el dinero.

Comprar en equipo o por paquete para aprovechar los precios

Algunos materiales pueden conseguirse a menor costo cuando se compran por volumen, es decir, por paquete. Organizarse con otros padres y madres de familia puede ser una alternativa para comprar productos por caja.

Usa las tarjetas de crédito con estrategia

Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil si se utilizan de manera responsable. En compras de mayor duración, como una computadora o tableta, los meses sin intereses pueden ayudar a distribuir el gasto.

Sin embargo, para materiales que se consumen rápidamente, como cuadernos, lápices o papelería, lo recomendable es evitar acumular pagos y procurar cubrirlos de contado para iniciar el ciclo escolar.

Planear con tiempo, reutilizar materiales y establecer límites de gasto son acciones sencillas que pueden generar un impacto importante en el bolsillo.