Cambio de escuela SEP en CDMX: Fechas para preescolar, primaria y secundaria; así pueden realizar la solicitud

A nada de que dé comienzo el ciclo escolar 2026-2027, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) publicó las fechas para que padres de familia puedan hacer el cambio de escuela o turno en cualquier escuela de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La solicitud de cambio o inscripción se deberá realizar únicamente en las fechas establecidas según el calendario publicado por la Autoridad Educativa y lo podrán realizar:



Alumnos que cursan preescolar, primaria o secundaria en escuelas privadas o públicas

Alumnos foráneos que deseen inscribirse a cualquier escuela SEP de CDMX.

Fechas para realizar la inscripción, cambio de escuela o turno en 2026

¡Anota la fecha! Las clases oficialmente inician el lunes 31 de agosto, por lo que padres de familia solo tendrán un par de días para hacer la solicitud en línea. A continuación, te compartimos el calendario para cada grado:



Cambio de escuela o turno para preescolar, primaria de 2° a 6° y secundaria de 2° y 3° grado: del lunes 3 al 14 de agosto de 2026

Inscripción a Preescolar y primer grado de primaria: del 3 al 14 de agosto 2026

Inscripción a 1° de Secundaria (extemporánea): del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2026.

La asignación de planteles estará sujeta a la disponibilidad de lugares y al cupo máximo de cada escuela. Por ello, se recomienda realizar la solicitud durante los primeros días y no dejarlo para el final.

Paso a paso para hacer el registro; link para solicitar el cambio de escuela en CDMX

Para realizar la solicitud en línea, los interesados deberán acceder al portal oficial de la Autoridad Educativa Federal de la CDMX en las fechas indicadas y contar con los siguientes documentos a la mano:



CURP

Tres opciones de escuela con su clave de centro de trabajo

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Una vez que ingreses al link de registro, deberás capturar los datos del alumno que se te piden (consulta que la información sea correcta, ya que no habrá cambios).

Al concluir el registro, el sistema te proporcionará un comprobante de solicitud que contendrá un número de folio para poder consultar los resultados en la fecha indicada, es importante que no lo pierdas.

¿Cuándo se podrán consultar los resultados de cambio de escuela SEP en CDMX?

La publicación de resultados será el próximo 26 de agosto de 2026. Los padres de familia podrán conocerlos a través del portal de la AEFCM, en la misma página donde se realizó el registro.

Para conocer en qué turno o escuela fue asignado tu hijo, deberás contar con el folio de registro, ya que este te permitirá descargar el comprobante de asignación; documento que deberás presentar en el plantel educativo asignado para iniciar el proceso de inscripción.

Recuerda realizar este trámite antes del 31 de agosto, ya que ese día inicia el ciclo escolar a nivel nacional.