Esta es la bacteria Vibrio vulnificus y la razón por la que es conocida como “come carne”

Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una alerta ante el aumento de casos de personas infectadas con la bacteria Vibrio vulnificus, también conocida como bacteria come carne.

La dependencia de la unión americana llamó a los doctores a considerar que este patógeno es la causa de heridas que fueron expuestas a aguas de la costa del Golfo de México o en la costa Este norteamericana.

Stay healthy while swimming and prevent Vibrio.



Avoid contact with brackish or salt water when you have a wound. Completely cover it with a waterproof bandage or stay out of the water.



More: https://t.co/wv1Mu9dumn pic.twitter.com/v8SC1jlskX — CDC (@CDCgov) August 24, 2023

¿Qué enfermedad produce la bacteria Vibrio vulnificus?

La bacteria Vibrio vulnificus puede causar Vibriosis, una enfermedad que puede tener casos leves que dura tres días en promedio. Aunque algunas personas pueden desarrollar un cuadro grave que requiera cuidados intensivos.

Algunas formas para contagiarse de este patógeno incluye comer ostras, pescados y mariscos poco cocidos o crudos, así como personas con heridas abiertas que naden en aguas contaminadas.

Stay safe this summer! Vibrio bacteria live in the ocean and can get into skin through cuts or open wounds. If a wound gets worse after swimming in salty or brackish water, seek medical attention. https://t.co/8gbbaowzav pic.twitter.com/7lD3bgznV7 — CDC (@CDCgov) August 13, 2019

Esta bacteria puede desarrollar fascitis necrosante, una infección donde la carne de las personas muere alrededor de una herida abierta. Este padecimiento no sólo es causado por la Vibrio Vulnificus, sino también por otras bacterias.

En casos graves, las personas podrían requerir la amputación de una extremidad afectada. Casi una de cada 5 personas con esta infección fallece entre uno a dos días después de haberse contagiado, señalan los CDC estadounidenses.

Swim safely, prevent Vibrio! Cover wounds with a waterproof bandage before swimming in salt water or brackish water (a mix of fresh and salt water). Learn more about preventing infection: https://t.co/rU9qcTxVkD. pic.twitter.com/9IqOWfBipK — CDC (@CDCgov) August 2, 2019

¿Cómo saber si tengo Vibrio vulnificus?

Los síntomas de vibriosis pueden ser

Diarrea

Cólicos estomacales.

Náuseas.

Vómito.

Fiebre.

En caso de que la infección llegue al torrente sanguíneo, es posible desarrollar:



Fiebre.

Escalofríos.

Presión sanguínea baja.

Lesiones en la piel con ampollas.

Mientras que en caso de las personas que se contagien por infecciones en heridas, podrían reportar:



Fiebre.

Enrojecimiento.

Dolor.

Hinchazón.

Sensación de calor.

Decoloración.

Secreción de líquido desde la herida.

Las recomendaciones para evitar enfermar de vibriosis, de acuerdo con los CDC, son evitar comer mariscos crudos o poco cocidos. En caso de tener heridas, evitar el contacto con agua salobre, es decir, la mezcla de agua salada y dulce, así como cubrir la herida con una curita o venaje a prueba de agua.

