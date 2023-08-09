¿Qué es el balotaje y en qué casos aplicará en las elecciones Argentina 2023?

Las elecciones Argentina 2023 se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre para renovar la presidencia de Alberto Fernández, quien ante su rechazo a la reelección podría generar un balotaje entre los aspirantes, pero ¿qué es y en qué casos aplica esta figura?

El balotaje, como en muchos países de América Latina o Europa, se implementó desde hace más de 20 años. En el caso de Argentina, la Constitución Nacional lo estableció en 1995 como una forma de dar certeza y legalidad a los resultados electorales por la presidencia.

De esta manera, existen casos específicos en los que se podría recurrir a un balotaje durante las elecciones Argentina 2023. Sin embargo, antes habrá que ir a las urnas el 13 de agosto para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se definirá a los candidatos presidenciales, senadores, gobernadores, entre otros.

¿Qué es el balotaje y cómo se aplica en Argentina?

El balotaje también es conocido como la segunda vuelta electoral y se aplica en Argentina cuando ningún candidato presidencial alcanza el 45% de los votos o el 40% con una diferencia superior a los 10 puntos en las elecciones generales, que para este año se realizarán el 22 de octubre.

La Constitución Nacional expone que, en caso de no lograr estas condiciones, se convocará a un balotaje o segunda vuelta y esta se debe implementar en los próximos 30 días a partir de la última votación. Es decir, en las elecciones Argentina 2023 se podrían llevar a cabo el 19 de noviembre.

En el balotaje o segunda vuelta únicamente participan las dos fórmulas de presidente y vicepresidente que registraron más votos en las generales. Sin embargo, en esta última y decisiva jornada no se necesita alcanzar un porcentaje específico y se declara ganador al que obtenga más sufragios a su favor.

La única ocasión en que se recurrió al balotaje en Argentina fue en el 2015. En esa ocasión, Mauricio Macri obtuvo el 51.34% de los votos frente al 48.66% de Daniel Scioli. Al final, el primero de ellos ejerció la presidencia entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019.

Desde hace 40 años, todas y todos compartimos un mismo ritual 🇦🇷



Este domingo 13 de agosto, en las PASO, volvemos a votar por la democracia.



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¿Qué se vota en Argentina en 2023?

En las elecciones Argentina 2023 se renovarán, desde el 13 de agosto y hasta el 22 de octubre, los siguientes cargos:

