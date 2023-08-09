¿Qué es el balotaje y en qué casos aplicará en las elecciones Argentina 2023?
Las elecciones Argentina 2023 están a la vuelta de la esquina con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). ¿Habrá balotaje este año?
Las elecciones Argentina 2023 se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre para renovar la presidencia de Alberto Fernández, quien ante su rechazo a la reelección podría generar un balotaje entre los aspirantes, pero ¿qué es y en qué casos aplica esta figura?
El balotaje, como en muchos países de América Latina o Europa, se implementó desde hace más de 20 años. En el caso de Argentina, la Constitución Nacional lo estableció en 1995 como una forma de dar certeza y legalidad a los resultados electorales por la presidencia.
De esta manera, existen casos específicos en los que se podría recurrir a un balotaje durante las elecciones Argentina 2023. Sin embargo, antes habrá que ir a las urnas el 13 de agosto para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se definirá a los candidatos presidenciales, senadores, gobernadores, entre otros.
¿Qué es el balotaje y cómo se aplica en Argentina?
El balotaje también es conocido como la segunda vuelta electoral y se aplica en Argentina cuando ningún candidato presidencial alcanza el 45% de los votos o el 40% con una diferencia superior a los 10 puntos en las elecciones generales, que para este año se realizarán el 22 de octubre.
Mi decisión 🇦🇷 pic.twitter.com/EEQBJaxDUz— Alberto Fernández (@alferdez) April 21, 2023
La Constitución Nacional expone que, en caso de no lograr estas condiciones, se convocará a un balotaje o segunda vuelta y esta se debe implementar en los próximos 30 días a partir de la última votación. Es decir, en las elecciones Argentina 2023 se podrían llevar a cabo el 19 de noviembre.
En el balotaje o segunda vuelta únicamente participan las dos fórmulas de presidente y vicepresidente que registraron más votos en las generales. Sin embargo, en esta última y decisiva jornada no se necesita alcanzar un porcentaje específico y se declara ganador al que obtenga más sufragios a su favor.
La única ocasión en que se recurrió al balotaje en Argentina fue en el 2015. En esa ocasión, Mauricio Macri obtuvo el 51.34% de los votos frente al 48.66% de Daniel Scioli. Al final, el primero de ellos ejerció la presidencia entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019.
Desde hace 40 años, todas y todos compartimos un mismo ritual 🇦🇷— Casa Rosada (@CasaRosada) August 9, 2023
Este domingo 13 de agosto, en las PASO, volvemos a votar por la democracia.
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¿Qué se vota en Argentina en 2023?
En las elecciones Argentina 2023 se renovarán, desde el 13 de agosto y hasta el 22 de octubre, los siguientes cargos:
- Presidente/a y vicepresidente/a.
- 130 diputados/as en todo el país y 24 senadores/as en 8 provincias.
- 19 parlamentarios/as del Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional.