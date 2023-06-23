Peligrosas tormentas en el Sol serán provocadas por el efecto “Terminator”

Cada 11 años, el Sol enfrenta un proceso en el que su campo magnético cambia de polaridad, es decir que termina su ciclo solar. Este fenómeno, en el que una serie de tsunamis de plasma, peligrosas tormentas en el Sol y siempre viene acompañado del denominado efecto “Terminator”

.¿Cómo afectará a la Tierra el efecto “Terminator” en el Sol?

Entre las afectaciones que puede enfrentar nuestro planeta, por las peligrosas tormentas en el Sol, se destaca que podrían registrarse alteraciones a los satélites, en sistemas de GPS, en las frecuencias de radio, en los sistemas de comunicación, además de en las operaciones de centrales eléctricas y hasta en la seguridad en el transporte aéreo.

El efecto “Terminator” puede tener un impacto 20 veces mayor que el del huracán Katrina. Especialistas estiman que el pico máximo de la actividad solar durante el efecto “Terminator” podría comenzar a finales de este 2023 o a inicios del 2024.

Solar Dynamics Observatory #SDO AIA 193 Å data.



Onze zon, de laatste 48 uur, 11 zonnevlekkengroepen met 72 zonnevlekken.



Kp-index 1, geen kans op (fotografisch) poollicht in Nederland.



Kans van 99% op een C-klasse zonnevlam, 40% M-klasse en 10% X-klasse. pic.twitter.com/nug0kkT8iU — Marijke Louise (@HZwartemeer) June 21, 2023

¿Cuándo fue la última vez que se registró el efecto “Terminator”?

Cabe señalar que el último ciclo solar acompañado del efecto "Terminator" ocurrió en el año 2012, cuando el Sol terminó su ciclo en un proceso en el que su campo magnético cambió de polaridad. Un efecto que se caracterizó por mantener una serie de frecuentes e intensas tormentas en la superficie del astro más grande en nuestro Sistema Solar.

Douglas Biesecker, jefe del Panel de Predicción del Ciclo Solar 25 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, señaló que: “Si el ciclo comienza en abril o en julio, en realidad no importa mucho, porque en realidad lo que implica es que la actividad solar comenzará a aumentar gradualmente en los próximos cuatro o cinco años y las predicciones es que no alcanzará su máximo hasta julio de 2025”.

O Sol desencadeando uma explosão solar espetacular e ejeção de massa coronal, capturada pela espaçonave Solar Dynamics Observatory. pic.twitter.com/sYHnIqJSm2 — Astronomiaum (@Astronomiaum) January 11, 2023

¿El efecto “Terminator” está relacionado con el calor?

Los científicos aseguran que no toda la actividad solar provoca efectos críticos, sobre todo porque la llegada de este fenómeno, es un proceso común que ocurre en el principal astro de nuestro Sistema Solar. Sin embargo, durante este fin de ciclo se ha registrado una mayor actividad de la esperada para la época y es por ello que los expertos recomiendan tomar una serie de precauciones frente las afectaciones que podría sufrir la Tierra cuando se enfrente al efecto “Terminator”.

Es lógico cuestionarse si este calor exstremo, que se encuentra asociado a la sobreexplotación de recursos y al cambio climático, está relacionado en este fenómeno, pero científicos solamente han alertado que esta fase solar se adelantó un año y que podría provocar intensas tormentas geomagnéticas.