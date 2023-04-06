Así funciona CBP ONE, la app para solicitar asilo político en Estados Unidos

En un intento por frenar la migración ilegal, el gobierno de Estados Unidos lanzó una aplicación para que los migrantes puedan solicitar asilo con una excepción del Título 42 de manera más fácil y rápida: CBP ONE.

Esta app permite a las personas que no cuentan con los documentos correspondientes para ingresar a Estados Unidos solicitar asilo mediante su celular en lugar de tener que viajar y esperar en la frontera.

Los interesados deberán enviar cierta información que atestigua que ellos, su pareja, hijos o la persona que los acompaña cumple con los requisitos de vulnerabilidad específicos para programar una cita de inspección.

|CBP ONE

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la app CBP ONE ayuda a reducir los tiempos de espera para los solicitantes de asilo, además es un proceso seguro y ordenado para los viajeros, y los puertos de entrada al país.

La aplicación está disponible en inglés y español para comodidad de los usuarios. El gobierno de Estados Unidos afirma que la información que se ingresa será segura y confidencial.

Los puertos de ingreso que participan en CBP ONE son Texas, Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso (Paso del Norte); Nogales en Arizona; además de Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeaste– El Chaparral) en California.

¿Cómo funciona paso a paso el CBP ONE?

La app CBO One se descarga a través de la Play Store para Android y en la APP Store para iOS. Al abrir la app da click en login, deberás aceptar los términos y condiciones para continuar.

Posteriormente crearás una cuenta ingresando un correo electrónico y contraseña, después elige el idioma que quieras.

Al concluir este paso, tendrás que hacer click en la parte que dice Iread and accept the login.gov, después haz click en submit.

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Ahora tendrás que confirmar tu cuenta con tu correo electrónico, a donde te llegará el mensaje de confirmación.

Después crearás una contraseña, la cual debe tener al menos 12 caracteres entre letras, números y símbolos.

Al concluir la creación de la cuenta, deberás llenar tus datos personales y contestar las preguntas honestamente, ya que los agentes de migración confirmarán tus información.

¿Cómo programar una cita en CBP ONE para solicitar asilo en Estados Unidos?

Para crear una cita, da click a donde dice schedule para ver si hay días disponibles, hay un límite de citas cada día, así que deberás buscar en la agenda qué día hay disponible.

Cuando selecciones la fecha podrás elegir la hora y darle click a enviar.

Después recibirás un correo electrónico donde te confirmará la cita.

¿Cuánto cuesta descargar la app CBP ONE?

La descarga de la app CBP ONE es completamente gratuito y podrá descargarla cualquier persona que busque asilo político en Estados Unidos.