¿Qué es el título 8 para regular la migración y que sustituirá al título 42 en Estados Unidos?

El 11 de mayo llegará a su fin el Título 42, una política de salud pública que permitía expulsar a migrantes indocumentados de Estados Unidos, en su lugar se pondrá en marcha el Título 8 para regular la migración, te explicamos de qué se trata.

¿Qué es el Título 42 en Estados Unidos?

A principios de la pandemia de Covid-19 en el 2020, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, aplicó el Título 42 con apoyo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La orden permitía a las autoridades expulsar de manera inmediata a los migrantes que entraban de manera terrestre por la frontera con México, bajo el argumento de frenar la propagación de Covid-19 en el país.

Texas se prepara para desplegar sus propias Fuerzas Tácticas ante el inminente fin del título 42. El gobernador Abbott enviará helicópteros ante lo que denominan una "invasión" en la frontera sur.



Según las autoridades de El Paso al menos 15.000 personas esperan para cruzar. El… pic.twitter.com/4wjRwd2QGH — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 8, 2023

Las personas que eran detenidas sin papales en la frontera ya no eran llevadas a los institutos de migración, sino que eran expulsados inmediatamente de Estados Unidos, sin darles la oportunidad de solicitar asilo político.

Desde el 2022, el presidente Joe Biden ha intentado levantar el Título 42, sin embargo, algunos gobernadores metieron un sin fin de protestas ante la Corte Suprema para evitar que la medida llegara a su fin.

No obstante, el 11 de mayo por fin se eliminará la ley, por lo que se espera una nueva crisis de migración en la frontera de México y Estados Unidos, para evitarlo, las autoridades del país nortemaericano aplicará el Título 8.

¿Qué es el título 8 que sustituirá al 42?

A partir del 11 de mayo las personas que entren sin documentos a Estados Unidos serán expulsados mediante el Título 8, el cual tiene consecuencias más graves para los inmigrantes, ello con la intención de frenar la migración ilegal.

De acuerdo con la nueva medida, los migrantes que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, podrán ser arrestados y procesados para una deportación rápida, o enfrentar un proceso penal.

Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado. https://t.co/1ivTV1mftr pic.twitter.com/P0pBsTzQKe — CBP (@CBP) May 8, 2023

“Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. Las personas con órdenes finales de remoción serán removidas”, informó el Departamento de Seguridad mediante un comunicado.

Las autoridades estadounidenses tomaron la decisión de aplicar el Título 8 ante la espera de un aumento considerable de migrantes, después del 11 de mayo.

No obstante, Joe Biden ha pedido a los migrantes que no crucen la frontera, en su lugar utilicen la aplicación CBPONE para solicitar asilo político, con ello evitar ser deportados y perder la oportunidad de ingresar al país, así como la inseguridad que pueden encontrar en su camino.