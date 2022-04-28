¿Qué es la gripe aviar H3N8 detectada en China?

En medio del rebrote de Covid-19 en China, ahora también las autoridades sanitarias se enfrentan a la gripe aviar H3N8, pues recientemente se detectó el contagio en un niño de cuatro años, que es el primer caso en humanos.

Se descubrió que el niño de la provincia central de Henan estaba infectado de la gripe aviar H3N8 después de desarrollar fiebre y otros síntomas.

La gripe aviar H3N8 se había detectado anteriormente en otras partes del mundo pero solo en animales como caballos, perros, pájaros y focas; sin embargo, no había casos humanos de esta variante, informó la Comisión Nacional de Salud.

Especificaron que ningún contacto cercano al niño se infectó con la gripe aviar H3N8, y que el menor estuvo en contacto con gallinas y cuervos criados en su casa.

#China reporta primer caso de #GripeAviar en un humano. Se trata de una infección con la sepa #H3N8, informaron autoridades sanitarias de ese país. pic.twitter.com/g10mNOMnVS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 26, 2022

¿Qué es la gripe aviar H3N8?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la gripe aviar H3N8 es un subtipo del virus de la influenza que afecta principalmente a las aves. El virus de la influenza aviar se clasifica como de baja patogenicidad o altamente patógeno.

Hasta ahora el subtipo de la gripe aviar H3N8 solo se transmitía entre animales, principalmente en caballos y no se tenía registro de contagios en humanos.

Los casos del virus de la influenza recientemente detectados en humanos fueron el H5N1 y H7N9, cepas que son fuertes y en ocasiones mortales para los seres humanos.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar H3N8?

Las autoridades de la salud tienen poca información sobre cómo afecta el virus en los humanos, ya que hasta ahora solo hay un caso, por lo que basados en el niño contagiado en China, se sabe que los síntomas son similares a los de una gripe común común como secreción de mucosas, fiebre, tos, dolor de cabeza y diarrea.

¿La gripe aviar H3N8 representa riesgo de otra pandemia?

De acuerdo con la Comisión Nacional de la Salud de China el riesgo de que la gripe aviar H3N8 se propague entre las personas es bajo. Añadió que la variante aún no tiene la capacidad de infectar humanos de manera efectiva y que el riesgo de una epidemia a gran escala es bajo.

Cabe destacar que muchas cepas diferentes de la gripe aviar están presentes en China y algunas infectan esporádicamente a las personas, generalmente a las que trabajan con aves de corral.

