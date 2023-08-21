Confirman tres muertes por intoxicación con malteadas en EU; contrajeron Listeria

El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó seis hospitalizaciones y la muerte de tres personas que desarrollaron la bacteria Listeria, esto después de beber malteadas contaminadas en un restaurante de Tacoma, en Washington.

Autoridades informaron que el brote de Listeria está relacionado con una mala limpieza de las máquinas de helados de la cadena Frugals, las cuales fueron inmovilizadas tras confirmarse los contagios. El restaurante dejó de usar los equipos el 8 de agosto, pero el virus puede aparecer hasta 70 días después de la ingesta.

En un comunicado, Frugals aseguró que está cooperando con las autoridades para identificar en qué momento se contaminaron las máquinas de helados. “Estamos desconsolados y lamentamos profundamente cualquier daño que nuestras acciones pudieran haber causado”, declaró la empresa.

¿Qué es la Listeria, la bacteria que mató tres personas en Washington?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) describen a la Listeria como una infección causada por la bacteria "Listeria monocytogenes".

Este virus puede causar una enfermedad leve, que usualmente es parecida a la gripe o infección grave del torrente sanguíneo o del revestimiento que cubre el cerebro y la médula espinal. La Listeria se puede tratar con antibióticos y la forma más común de contraer listeriosis es a través de alimentos contaminados.

¿Cuáles son los síntomas de la Listeria?

La agencia sanitaria de Estados Unidos expuso que los síntomas más comunes de la Listeria son:



Las personas suelen tener fiebre, dolores musculares y cansancio. También pueden tener dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones.

Las mujeres que están embarazadas suelen tener fiebre, dolores musculares y cansancio. Sin embargo, la Listeria puede causar pérdida de embarazo o parto prematuro, además de enfermedades graves o la muerte en los recién nacidos.

"La mayoría de las personas que comen alimentos contaminados con Listeria no se enfermará gravemente, pero las personas embarazadas, mayores de 65 años y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados deben llamar a su proveedor de atención médica", explicó el Departamento de Salud de Estados Unidos.