Brote de peste neumónica: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

Continúa bajo investigación la muerte de una trabajadora por presuntamente presentar síntomas de la peste neumónica en la región de Irkutsk, en Siberia, Rusia. Esto luego de que la mujer ompiera presuntamente un tubo de ensayo que contenía la bacteria Yersinia pestis.

Hasta ahora, no está confirmado un brote de peste en Siberia, aunque medios internacionales han informado que cerca de 200 personas permanecen bajo observación médica.

Pero, ¿qué se sabe de esta enfermedad infecciosa y cuáles son sus síntomas?

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una de las variantes más letales de la peste, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, responsable de grandes pandemias, y que suele estar presente en roedores.

En este caso, la infección afecta principalmente a los pulmones. A diferencia de la peste bubónica, que suele relacionarse con la picadura de pulgas, esta variante puede transmitirse mediante gotitas respiratorias de una persona infectada.

La enfermedad puede avanzar rápidamente y requiere tratamiento médico inmediato, ya que en caso de no tratarse, puede resultar mortal.

Entre los tipos de plagas conocidas son:



Peste bubónica : Se le conoce por los ganglios linfáticos inflamados.

: Se le conoce por los ganglios linfáticos inflamados. Peste septicémica : La infección se propaga al torrente sanguíneo.

: La infección se propaga al torrente sanguíneo. Peste neumónica: Ataca principalmente a los pulmones.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

Los síntomas pueden aparecer de manera repentina e incluyen:



Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Debilidad y dolores musculares.

Tos

Dificultad para respirar

En casos graves, la tos puede producir flema con sangre y el estado de salud puede deteriorarse rápidamente.

¿Cómo se originó el presunto brote de peste en Rusia?

Medios como The Moscow Times dieron a conocer la muerte de Daria Shipilova, de 28 años, quien trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Daria había sido internada por presentar síntomas de una neumonía grave, pero para el 2 de octubre perdió la vida.

Una de las versiones difundidas apuntan a que la trabajadora, días antes había roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía la bacteria Yersinia pestis.

Tras su hospitalización, cerca de 200 personas fueron identificadas como posibles contactos y quedaron bajo vigilancia médica. Aunque, hasta ahora, ninguno ha presentado síntomas asociados a la peste, de acuerdo con autoridades sanitarias de Rusia.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y no existe confirmación oficial de que la muerte haya sido causada por peste neumónica ni de que exista un brote activo en la región.