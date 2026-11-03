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¿Es peligrosa la rabdomiólisis? Esto debes saber sobre la enfermedad que causó la muerte de una mujer en el maratón de NY

Una corredora de 24 años perdió la vida tras desplomarse cerca de la meta en Nueva York. Su caso puso bajo la lupa una enfermedad que puede aparecer tras un esfuerzo físico extremo.

maratón de NY
¿Conoces qué e la rabdomiólisis?|Maratón Nueva York

Escrito por: Felipe Vera

En los últimos años el running vive un auge que no pasa desapercibido; sin embargo, entre esa ebullición que vive este deporte también existen contrastes, tal es el caso de Rachael Apa, una corredora de 24 años que murió cuando realizaba el maratón de Nueva York el pasado domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Steve Apa, la joven murió a consecuencia de rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición del tejido muscular y puede ocasionar daños en órganos como los riñones, pero ¿cuáles son los sintomas y cómo puede ser ocasionado?

¿Qué es la rabdomiólisis y cómo afecta al cuerpo?

De acuerdo con distintos artículos, la rabdomiólisis ocurre cuando las fibras musculares sufren daños y liberan su contenido al torrente sanguíneo, entre las sustancias que se desprenden se encuentra la mioglobina, una proteína que normalmente permanece dentro de los músculos.

El riesgo máximo existe cuando llega a los riñones, ya que puede provocar lesiones y afectar su funcionamiento y en los casos más agudos dreivar en una insuficiencia renal.

¿Por qué puede aparecer después de correr un maratón?

Correr requiere un esfuerzo y correr un maratón uno muchísimo más grande, ya que requiere adaptaciones y una excelente condición física, aunque esta no descarta los riesgos que cualquier persona puede tener al llevar su cuerpo al máximo.

De acuerdo con MedlinePlus, la rabdomiólisis puede manifestarse con dolor muscular, debilidad e inflamación. También puede provocar orina oscura, similar al color del té o la bebida de cola; entre las causas de esta afección se encuentran los traumatismos, las lesiones por compresión, la deshidratación grave, las temperaturas corporales extremas y determinadas infecciones.

Corredora dedicaba maratón a su abuelo

En el caso de Rachel Apa, la joven había preparado su participación durante meses. Además, corrió para recaudar fondos destinados a la investigación del Parkinson, en memoria de su abuelo.

Su objetivo inicial era reunir 4 mil dólares, pero consiguió superar esa cantidad al recaudar 18 mil 297 dólares. Su participación terminó trágicamente cerca de la meta, donde recibió atención médica antes de ser trasladada al hospital Mount Sinai.