¿Es peligrosa la rabdomiólisis? Esto debes saber sobre la enfermedad que causó la muerte de una mujer en el maratón de NY

En los últimos años el running vive un auge que no pasa desapercibido; sin embargo, entre esa ebullición que vive este deporte también existen contrastes, tal es el caso de Rachael Apa, una corredora de 24 años que murió cuando realizaba el maratón de Nueva York el pasado domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Steve Apa, la joven murió a consecuencia de rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición del tejido muscular y puede ocasionar daños en órganos como los riñones, pero ¿cuáles son los sintomas y cómo puede ser ocasionado?

¿Qué es la rabdomiólisis y cómo afecta al cuerpo?

De acuerdo con distintos artículos, la rabdomiólisis ocurre cuando las fibras musculares sufren daños y liberan su contenido al torrente sanguíneo, entre las sustancias que se desprenden se encuentra la mioglobina, una proteína que normalmente permanece dentro de los músculos.

El riesgo máximo existe cuando llega a los riñones, ya que puede provocar lesiones y afectar su funcionamiento y en los casos más agudos dreivar en una insuficiencia renal.

24-year-old Rachel Apa dies after collapsing in Central Park just two miles from completing the New York City Marathon. Her parents say they were tracking her on the marathon tracking app when she stopped moving at Mile 24. "Final stretch," her father texted her at Mile 23, but she never replied. Her parents say they were waiting at Mile 25 and tracking her on the app, but noticed she stopped moving at Mile 24. After a few minutes, they headed to Mile 24, where they found an ambulance pulling out. According to The New York Times, Apa collapsed before a social worker ran over and tried to find a pulse. Three people took turns trying to resuscitate her. She was taken to Mount Sinai Medical Center, where doctors spent six hours trying to save her life. Apa's father says she died from rhabdomyolysis, a condition that can be caused by exertion, in which skeletal muscle rapidly disintegrates and poisons the blood. "It’s unfathomable. Perfect health, perfect shape, 24 years old," her father said. Apa played field hockey at Bucknell University and ran the race for her grandfather, who died from Parkinson’s disease. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

¿Por qué puede aparecer después de correr un maratón?

Correr requiere un esfuerzo y correr un maratón uno muchísimo más grande, ya que requiere adaptaciones y una excelente condición física, aunque esta no descarta los riesgos que cualquier persona puede tener al llevar su cuerpo al máximo.

De acuerdo con MedlinePlus, la rabdomiólisis puede manifestarse con dolor muscular, debilidad e inflamación. También puede provocar orina oscura, similar al color del té o la bebida de cola; entre las causas de esta afección se encuentran los traumatismos, las lesiones por compresión, la deshidratación grave, las temperaturas corporales extremas y determinadas infecciones.

Corredora dedicaba maratón a su abuelo

En el caso de Rachel Apa, la joven había preparado su participación durante meses. Además, corrió para recaudar fondos destinados a la investigación del Parkinson, en memoria de su abuelo.

Su objetivo inicial era reunir 4 mil dólares, pero consiguió superar esa cantidad al recaudar 18 mil 297 dólares. Su participación terminó trágicamente cerca de la meta, donde recibió atención médica antes de ser trasladada al hospital Mount Sinai.