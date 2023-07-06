¿Cómo crear una cuenta en la nueva red social Threads?

Meta lanzó formalmente su nueva red social Threads, la cual tiene grandes similitudes con Twitter. Con tan solo pocas horas de su lanzamiento, la plataforma de Meta obtuvo millones de seguidores. Si aún no tienes tu cuenta te decimos cómo crear una paso a paso.

Threads busca aprovechar que su rival, Twitter, no se encuentra en su mejor momento, tras una serie de decisiones de su dueño, Elon Musk, para atraer más seguidores, ya que la red social de Meta ofrece prácticamente las misma funciones que la del pajarito azul.

Threads llegó en medio de un conflicto entre Zuckerberg y Musk, quienes incluso amenazaron con pelear en una jaula de artes marciales mixtas en Las Vegas.

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¿Cómo crear un perfil en Threads?

La red social Threads ya está disponible en las tiendas virtuales App Store para usuarios con iOs; y en Google Play para quienes tienen android.

Así que el primer paso es ingresar a la tienda virtual de tu celular y descargar la plataforma de meta, Threads.

Una vez descargada, le das click donde dice abrir, si tienes cuenta en Instagram, te dará la opción de conectarte utilizando el mismo perfil. Si no cuentas con una, te da la opción de crear cuenta. Si simplemente no deseas que estén vinculados tus dos perfiles, dale click en cambiar cuenta.

Si te vinculas con tu cuenta de Instagram te pedirá crear una presentación y un enlace. También te pedirá que pongas una foto de perfil. Para facilitar la tarea, puedes utilizar lo mismo que tienes en la otra red social.

En caso de que no tengas perfil en Instagram o no desees vincularlos, te pedirá que proporciones tu nombre de usuario y una contraseña, una vez hecho, te pedirá crear una presentación y poner una foto de perfil.

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Una vez que tienes creada tu cuenta de Threads, podrás empezar a seguir a otros contactos que tengan la red, incluida la cuenta de Fuerza Informativa Azteca, que ya se encuentra en la nueva plataforma de Meta.

Si bien Threads se lanzó como una aplicación independiente, los usuarios pueden vincularse con su perfil de Instagram y seguir las mismas cuentas, lo que podría facilitar la creación de un perfil para más de 2 mil millones de usuarios activos en esta red social.

¿Cómo seguir a más usuarios en Threads?

Si bien Threads se lanzó como una aplicación independiente, los usuarios pueden vincularse con su perfil de Instagram y seguir las mismas cuentas, lo que podría facilitar la creación de la cuenta para más de 2 mil millones de usuarios activos en Instagram.

En caso de no estar vinculado con Instagram, puedes entrar a la app, dar click en la "lupa" y te aparecerán opciones de perfiles que puedes seguir, si quieres a un usuario en específico, solo tendrás que poner el nombre con el que se registró y listo.