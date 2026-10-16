¿Qué es un nenúfar? Todo sobre la “Victoria colombiana”, el gigante que impresionó a la ciencia

El nenúfar llamado "Victoria colombiana" es la nueva joya de la naturaleza que está conquistando al mundo. Imagina una planta acuática tan masiva que sus hojas, de hasta dos metros de diámetro, se pueden distinguir con total claridad desde los satélites en el espacio. No se trata de ciencia ficción, es un descubrimiento reciente que tiene a la comunidad botánica maravillada y trabajando a contrarreloj para protegerla.

¿Qué es un nenúfar?

Un nenúfar es una planta acuática que echa raíces en el fondo de lagos y aguas tranquilas, mientras sus flores y hojas salen a la superficie. Seguramente los llegaste a ver en parques o estanques, con sus clásicas siluetas flotantes.

Pero el género de la Victoria está por encima de lo que conocemos: son los pesos pesados del mundo acuático. Esta nueva especie se une a un club muy exclusivo conformado por apenas otras tres especies documentadas a nivel mundial, marcando un verdadero hito en la historia de la botánica.

El hallazgo surgió por hacer scroll en su celular| Carlos Magdalena

La especie gigante que asombró a los científicos

La historia de este descubrimiento parece el guion de una película de aventuras. Todo comenzó hace cinco años cuando Carlos Magdalena, un experto conocido en el medio como "El Mesías de las Plantas", navegaba por su cuenta de Instagram. Ahí notó algo fuera de lo común en unas fotografías tomadas en la región del Guainía, en Colombia.

Su ojo clínico detectó de inmediato que esa planta no encajaba con los registros oficiales. Al escanear la zona del río Inírida a través de imágenes satelitales, confirmó el milagro: inmensos círculos verdes flotaban sobre el agua, revelando una especie nunca antes descrita que resaltaba desde las alturas.

El descubrimiento a media noche en la selva colombiana

Acercarse a la planta para probar su existencia fue un reto extremo. Tras dos largos años planeando la expedición, el equipo de Carlos viajó a la selva inundada. Casi se van con las manos vacías porque no hallaban ejemplares con flor, un requisito vital para registrarlas oficialmente.

Justo la noche antes de tomar el vuelo de regreso, el guía indígena Gustavo Melo les devolvió la esperanza. A la una de la madrugada, sumidos en la oscuridad total y con el reloj en contra, navegaron selva adentro. Gracias a la asombrosa destreza de Melo, al amanecer llegaron a una laguna escondida donde el gigante verde por fin lucía sus flores.

Hoy los cálculos indican que solo existen entre 30 y 50 de estas plantas en su entorno natural. "Nuestro trabajo ahora no es alarmarnos, sino actuar: el siguiente gran paso es entenderla a fondo, reproducirla y salvar a esta maravilla de la extinción". reiteró Carlos.

Con información de Carlos Magdalena