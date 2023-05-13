¿Qué es una geotormenta y por qué podría provocar un apagón masivo en la Tierra?

Las geotormentas conocidas coloquialmente como tormentas solares o tormentas geomagnéticas es un fenómeno astronómico que ha causado gran incertidumbre en los últimos años, pues este evento podría significar el fin del mundo como lo conocemos actualmente.

Recientemente en redes sociales, las teorías en torno a las geotormentas han causado gran revuelo entre los internautas, quienes apuntan que un fenómeno de este tipo podría llegar a ocasionar el colapso del internet debido a que los satélites que rodean al planeta serán los primeros afectados.

Pero ese no sería el peor desenlace, ya que, según los usuarios de redes en el peor de los casos, las tormentas solares darían pie al aumento de temperatura, por lo que miles de seres vivos podrían morir por un golpe de calor. Además, el deshielo de los polos provocará mareas más altas.

Ante los rumores que podrían girar en torno a tormentas geomagnéticas, expertos de la Universidad de Chile, explican qué es este fenómeno y cuáles serían sus implicaciones para la humanidad.

¿Qué pasa si hay una tormenta solar?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Space Weather, una tormenta solar, se produce cuando el Sol emite una gigantesca cantidad de partículas y radiación electromagnética, al grado de interactuar inusualmente con la atmósfera de la Tierra, en especial con nuestro campo magnético.

Los científicos añaden que este tipo de eventos podría producir alteraciones fulminantes en la vida, principalmente con el colapso de tecnologías, o bien, un apagón masivo al causar interferencia con el funcionamiento normal de las comunicaciones terrestres, con la transmisión de electricidad, así como disrupciones en la navegación y la aeronáutica.

¿A qué se debería este fenómeno? Según la investigación una geotormenta puede ocurrir cuando una radiación se propaga desde el Sol por el espacio golpeando el campo magnético terrestre generando eyecciones poderosas de energía.

¿Cuándo podría ocurrir la siguiente geotormenta?

Este tipo de evento no se trataría de un hecho aislado, pues los investigadores revelaron que situaciones similares a las tormentas geomagnéticas se registraron en los años 1989 y 2003.

La última geotormenta de gran intensidad ocurrió hace 150 años y se conoció como el 'Evento de Carrington', fenómeno que afectó las líneas de telégrafo y cuya aurora se pudo ver en distintas partes del planeta.

Aunque las geotormentas no se pueden predecir, los historiadores han tomado como base estos antecedentes, revelando que un evento de tal magnitud podría ocurrir en muy corto plazo, quizás hacia finales del 2023 o durante el 2024.