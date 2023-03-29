Antídoto para sobredosis por fentanilo: ¿Qué es y cómo funciona?

El fentanilo se ha convertido en uno de los grandes retos de Estados Unidos, ya que cada vez más adolescentes mueren por el consumo de esta droga, por lo que el gobierno ahora el gobierno apuesta por vender sin receta médica la naloxona, un antídoto para sobredosis por fentanilo.

Existen dos tipos de fentanilo, el farmacéutico que se vende de manera legal en las farmacias con receta médica y el fabricado ilícitamente, aunque ambos se consideran opioides potentes.

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Sin embargo, los casos de sobredosis por fentanilo están relacionados con el que se vende de manera ilícita en Estados Unidos, pero al que es fácil acceder, incluso se puede comprar a través de Internet.

¿Qué es y cómo funciona la naloxona?

Debido a la sencillez en la que pueden comprar fentanilo en Estados Unidos, el gobierno busca cómo revertir los efectos, para ello pretende vender de manera libre lo que puede ser un antídoto: naloxona.

Este es un medicamento que puede revertir rápidamente una sobredosis por opioides, ya que funciona adhiriéndose a los receptores opioides revirtiendo y bloqueando los efectos de otras drogas de este tipo como el fentanilo.

La naloxona puede restablecer con rapidez la respiración normal de una personas que tiene una respiración lenta o ha dejado de respirar a causa de una sobredosis de fentanilo, por lo que funciona como un antídoto para esta droga.

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¿Cuándo y cómo se administra la naloxona?

La naloxona se administra en personas que han sufrido una sobredosis de fentanilo, se puede suministrar a través de un vaporizador nasal o como una inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa.

La naloxona sirve como antídoto para la sobredosis de opioides si se administra en un periodo de 30 y 90 minutos después del consumo de la droga. No obstante, cuando se ingiere demasiados opioides o de los más potentes se pueden requerir más dosis de naloxona.

Finalmente, se debe llamar a los números de emergencia para que la persona pueda recibir atención médica de inmediato.