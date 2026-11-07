¿Qué está pasando en el Parque México? Cierran área canina y lanzan ALERTA para proteger a los perros

La seguridad de los perros que pasean en el Parque México, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX) encendió las alertas entre vecinos y visitantes, luego de que se anunciara el cierre del área destinada para mascotas.

La medida ha generado dudas e inconformidad entre algunos vecinos, mientras se pide a los propietarios mantenerse atentos y tomar precauciones durante el paseo de las mascotas.

¿Por qué cerraron el Parque México?

A través de una alerta comunitaria, se informó sobre el cierre del área canina del Parque México, por lo que se exhorta a los dueños de mascotas a extremar precauciones durante sus paseos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar que los perros ingieran cualquier alimento u objeto que encuentren tirado en el suelo, ya que podría representar un riesgo para su salud.

Asimismo, se pide a los propietarios pasear a sus mascotas únicamente sobre las banquetas y evitar el ingreso al área canina, que permanecerá cerrada hasta que exista una indicación oficial para su reapertura.

Esta medida se toma como precaución ante lo ocurrido anteriormente en el Parque España, situación que ha generado preocupación entre la comunidad de vecinos y dueños de mascotas.

El cierre también ha provocado inconformidad entre algunos usuarios del parque, quienes manifiestan su molestia al no poder dejar a sus perros libres en el espacio destinado para ellos.

Por el momento, se pide a la comunidad mantenerse alerta, seguir las recomendaciones y priorizar la seguridad de sus mascotas hasta nuevo aviso.¡Atención, dueños de mascotas!

No permitan que sus perros coman nada que encuentren en el suelo y manténganse pendientes de cualquier actualización sobre la reapertura del área canina.

Tras el lamentable caso de envenenamiento en el Parque España, los dueños ahora tienen que estar al pendiente de sus mascotas para evitar una tragedia.