Las 10 carreras mejor pagadas en México (y las que tienen los sueldos más bajos) en 2026

Si estás por elegir una carrera o quieres estudiar otra cosa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló la lista de las carreras mejor y peor pagadas en México..

Este análisis permite comparar los ingresos entre distintas áreas, así como medir las diferencias entre quienes cuentan con estudios profesionales y quienes se dedican a un oficio.

Entonces, ¿qué tan cierto es eso de que estudiar una carrera ya no garantiza un buen futuro?

¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en México en 2026?

Los datos obtenidos de la decimosegunda edición de Compara Carreras 2026 del IMCO muestran que algunas carreras se colocan claramente por encima del resto.

Algunas llegan a registrar ingresos promedio de 29 mil a 30 mil pesos mensuales, especialmente con carreras relacionadas con arquitectura, ciencias políticas, ingeniería y tecnología:



Matemáticas: 29,887 pesos mensuales.

Medicina: 27,823 pesos.

Finanzas: 27,290 pesos.

Arquitectura: 26,822 pesos.

Ciencias políticas: 26,095 pesos.

Electrónica y mecánica: 25,953 pesos.

Construcción e ingeniería civil: 25,603 pesos.

Diseño industrial, de moda e interiores: 25,503 pesos.

Planeación, evaluación e investigación educativa: 25,490 pesos.

Ciencias computacionales: 24,983 pesos.

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🎓En México cada vez más personas cuentan con licenciatura o posgrado. Desde 2020, la proporción pasó de 14.6% a 17%.



En ese periodo, el ingreso real -descontando la inflación- creció 10%, pero el cambio varía según la carrera:… pic.twitter.com/h6VfXLR39n — IMCO (@imcomx) August 26, 2026

La diferencia entre las carreras con mayores y menores ingresos ronda los 14 mil pesos mensuales, una brecha que resulta importante si tenemos en cuenta la inflación que año con año sube.

¿Cuáles son las carreras peor pagadas en México?

Mientras algunas profesiones superan los 25 mil pesos mensuales, otras registran ingresos considerablemente inferiores, especialmente algunas relacionadas con las Ciencias Sociales.

Entre las carreras con los ingresos promedio más bajos aparecen:



Diseño curricular y pedagogía: con 15 mil 934 pesos al mes

Orientación educativa: con 16 mil 240 pesos

Trabajo social: con 16 mil 266 pesos.

Ciencias sociales: con 17 mil 56 pesos

Sociología y antropología: con 17 mil 137

Terapia y rehabilitación: con 17 mil 141

Gastronomía y servicios de alimentos: con 17 mil 532 pesos.

La lista incluye además Formación docente en preescolar con 17 mil 620 pesos; Nutrición con 17 mil 773, y Literatura, con 17 mil 973 pesos mensuales.

¿Cuánto gana un profesionista en México?

De acuerdo con IMCO, entre 2020 y 2025, el ingreso promedio real de los profesionistas creció 10%. Algunas carreras tuvieron incrementos todavía mayores, entre ellas Ciencias Políticas e Ingeniería en Alimentación.

Esto significa que, pese a los cambios que ha experimentado el mercado laboral, estudiar una carrera universitaria continúa ofreciendo una ventaja económica frente a los que únicamente cuentan con bachillerato.

Aunque no todas las profesiones han seguido la misma tendencia, pues Formación docente en secundaria, Ciencias de la educación y Producción agrícola y ganadera se encuentran entre las carreras cuyos ingresos no superaron los niveles registrados en 2020.

