Paquita la del Barrio, Alfredo Adame y otros famosos que fueron postulados por partidos políticos

Diversos famosos de la farándula mexicana han sido postulados por partidos políticos en algunas elecciones para obtener cargos de elección popular. Las elecciones 2021 son unos de los comicios donde más se recuerda esta estrategia política; sin embargo, pocas personas votaron por ellos.

Paquita la del Barrio, postulada por Movimiento Ciudadano

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio fue postulada como candidata a una diputación local por el distrito de Misantla, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano; sin embargo, reunió pocos votos. En el evento de su registro oficial mencionó "No sé a qué vengo aquí, yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto".

Recuperar la grandeza de #Veracruz solo podremos lograrla de la mano de ciudadanos y ciudadanas como Paquita la del Barrio.

¡Paquita está en movimiento! pic.twitter.com/v9V8U4tTPe — Sergio Gil Rullán (@SergioGilRu) January 26, 2021

Alfredo Adame, candidato a diputación federal de Tlalpan

El polémico Alfredo Adame fue candidato a una diputación federal en Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas; sin embargo, contó con poco más de mil votos, es decir, solo el 0.7% del total, esto pasó en las elecciones 2021.

Paco Stanley fue candidato del PRI durante campaña de Salinas de Gortari

El conductor Paco Stanley fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari a la Asamblea Ciudadana por el III distrito de la Ciudad de México; sin embargo, no resultó ganador. Es importante destacar que Francisco Jorge Stanley Albaitero egresó de la UNAM como abogado; sin embargo, en su vida se dedicó a la comunicación. El tricolor aprovechó la popularidad de Stanley para sumarlo a sus filas en 1988.

Paco Stanley era de las filas del PRI|Twitter @raulbrindis

Cuauhtémoc Blanco llega a ser gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista conocido por jugar con el equipo América, contendió en las elecciones de 2018 por la gubernatura de Morelos junto al PES, PT y Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Comenzó su carrera en la política con el Partido Social Demócrata de Morelos para competir por la presidencia municipal de Cuernavaca, misma que ganó en 2015.

Participé en la reunión de gobernadoras y gobernadores con autoridades federales encabezada por el presidente @lopezobrador_. Los temas que tratamos fueron en materia de salud y educación. Unimos esfuerzos a favor del bienestar de la ciudadanía. pic.twitter.com/6hzwM4vAAJ — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) July 6, 2023

Blue Demon Jr pretendía ser alcalde sin revelar su identidad

En esta lista larga, también se encuentra Blue Demon Jr, famoso luchador mexicano e hijo de una leyenda, buscaba ser el alcalde de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México con el partido Redes Sociales Progresistas; sin embargo, pretendía llegar al cargo sin revelar su identidad bajo la máscara, pues decía que le era permitido guardar en secreto su nombre y rostro.

|Twitter

También participó Tinieblas Jr, Manuel Leal Peña, quien fue otro de los enmascarados impulsado por el Partido Redes Sociales Progresistas para ser el alcalde de Venustiano Carranza.