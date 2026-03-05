PolitiqueFIA

Notas
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¿En qué año votaron las mujeres por primera vez en México? La historia detrás del sufragio
El derecho al sufragio de la mujer en México no fue una concesión del sistema, sino una victoria ciudadana forjada con décadas de exigencia. Conoce la historia de aquella primera vez que las mexicanas acudieron a las urnas federales
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La vez que AMLO paralizó la CDMX e instaló un plantón en Paseo de la Reforma en 2006
¿Recuerdan cuando AMLO bloqueó Reforma por 47 días? Hoy Morena descalifica las protestas ciudadanas que señalan los malos resultados del gobierno.
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¿Qué hizo Josefa Ortiz de Domínguez y por qué fue importante en la Independencia de México?
Con un golpe de tacón y un mensaje secreto, Josefa Ortiz de Domínguez, que fue encarcelada, cambió el destino de México para siempre.
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La historia detrás de Pegasus: Así fue el escándalo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pegasus, lo que debía ser una herramienta contra el crimen, se transformó en el centro de un oscuro escándalo de vigilancia.
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¿Qué es el fuero constitucional en México?
El debate del fuero constitucional en México radica en si es un sinónimo de impunidad de políticos que son señalados de delitos.
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¿Por qué el nombre correcto es Estados Unidos Mexicanos y no México?
Tras la iniciativa de la diputada panista, Kenia López Rabadán, sobre cambiar de “Estados Unidos Mexicanos” a solo “México”, es importante conocer cuál es la manera correcta.