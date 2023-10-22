4 soluciones sencillas por si tu teléfono no se conecta a tu red WiFi

El celular y el internet se han convertido en una herramienta indispensable en la vida de las y los mexicanos, pues es utilizada para las distintas actividades del día, pero ¿Qué pasa cuando no pude conectarse al WiFi?

¡No entres en pánico! Si tu dispositivo se desconecta sin alguna razón las red de WiFi o la velocidad es muy lenta, existe posibles soluciones para este problema.

¿Cómo solucionar que mi celular no se conecta a mi Wi-Fi?

En caso de tener problemas para conectar tu celular a alguna red de WiFi o llegas a ver un ícono con un signo de exclamación, hoy te explicamos cómo, puedes solucionar este problema comprobando lo siguientes elementos:

Activa y desactiva la red de WiFi .

. Asegúrate que el modo avión no esté activado.

Reinicia tu celular.

Para saber si tu celular es el que tiene el problema, lo primero que tienes que hacer es intentar conectarse con otro dispositivo a tu red de WiFi, pues este error podría estar solo en tu teléfono.

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¿Qué hacer si mi celular no detecta ninguna red WiFi?

Lo primero que hay que hacer es comprobar si nuestro dispositivo esta conectado a la red WiFi, por ello, debemos verificar que la conexión esté activada; sin embargo, si todo está en orden y la red sigue sin activarse, esto es lo que debes hacer:

Reinicia tu teléfono.

Verifica la red de Wi-Fi.

Olvida y agrega la red Wi-Fi.

Actualiza el software del teléfono.

¿Cómo resetear una red WiFi?

Si el problema principal es la red WiFi, una de las opciones más sencillas es resetear el módem o el router, por lo que solo hay que apagarlos y encenderlo, pero ¿Cómo se hace?

Desconecta los claves de alimentación del módem por 15 segundos.

Conecta los cables nuevamente, después de ver que todo esté en orden, vuelve a encender el módem.

De acuerdo con expertos, si ya hiciste estos pasos y la red sigue sin activarse, el posible que exista un problema con el módem, por lo que tendrás que comunicarte con un especialista.

