Detienen a Samuel “N” en Sinaloa y su arresto pega directo a la producción de metanfetamina del “Cártel de Sinaloa”. Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), capturaron a este objetivo considerado como prioritario vinculado a la facción “Los Mayos”.

¿Quién es Samuel “N” y dónde lo atraparon?

Los trabajos de inteligencia e investigación señalan a Samuel “N” como uno de los principales productores de metanfetamina y drogas sintéticas en las zonas de Quilá y Eldorado. Sin embargo, los agentes lo ubicaron en otro punto del estado: durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, los efectivos identificaron al objetivo y realizaron el arresto como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los… pic.twitter.com/CjoCSNsfu6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2026

¿Qué hallaron durante el arresto en Vado Hondo?

En el punto del arresto, el personal de Marina y la SSPC aseguró un arma larga y dos cargadores abastecidos. Además, los elementos federales decomisaron dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características propias de una droga sintética, la cual las autoridades reportan como probable droga.

Tras el arresto, los agentes informaron a Samuel “N” sus derechos de ley y lo llevaron junto con el arma, los cargadores y la probable droga hasta la capital sinaloense. Ahí, las fuerzas federales pusieron al detenido y lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, quien determinará su situación jurídica.

¿Qué dice el Gabinete de Seguridad sobre Sinaloa?

Tras los últimos hechos ocurridos en Sinaloa, las instituciones del Gabinete de Seguridad indicaron que mantendrán presencia, coordinación e intercambio de información de inteligencia para debilitar estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses.