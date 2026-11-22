Durante la detención de “El Chapo Isidro”, presunto jefe del cártel de los Beltrán Leyva, sus sicarios usaron vehículos con blindaje artesanal, entre ellos camionetas de redilas y otros con gruesas placas de acero colocadas encima de las carrocerías.

Así fue el operativo para detener a “El Chapo Isidro” en Guasave

Los vehículos monstruos quedaron con varios huecos, producto de la balacera desatada tras el operativo realizado la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, el cual fue encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Así terminaron algunos blindados que fueron neutralizados por los helicópteros de la fuerza aérea mexicana, en Sinaloa México. pic.twitter.com/6nvLQsuXhc — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) November 21, 2026

Arsenal decomisado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que decomisó un fusil Barrett calibre .50, 10 armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y drogas.

El despliegue aéreo y uso de ametralladoras minigun en Sinaloa

Por su parte, el equipo de élite del Ejército Mexicano usó ametralladoras minigun. Dependiendo del modelo, algunos pueden hacer hasta 3 mil disparos por minuto y hasta 6 mil disparos en el mismo lapso. Este tipo de armamento estaba instalado en helicópteros usados por las fuerzas armadas del país.

Así fueron neutralizados vehículos con blindaje artesanal ("monstruos") por impactos calibre .50, posiblemente de una M3M (GAU-21) del Ejército Mexicano. Terminaron calcinados en el lugar. 🇲🇽🪖🔥 pic.twitter.com/b3B9yR1dVr — Código Enigma (@enigma_cod71885) November 21, 2026

La Defensa destacó que para capturar a “El Chapo Isidro” y a su primo Gernán Rolando “N”, alias “Serafín”, usaron un dispositivo de seguridad interno y externo, el cual desató un enfrentamiento. No obstante, a pesar de que los atacaron con disparos de arma de fuego y explosivos, las autoridades ingresaron a una residencia para detener a estas personas, señaló la dependencia en un comunicado.