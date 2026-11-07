Que las fallas en la red no frenen tu fin de semana. Antes de salir de casa, revisa en tiempo real el nivel de afluencia, los cortes de circulación y la marcha de convoyes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Sigue nuestra cobertura minuto a minuto para que planifiques tu trayecto con información actualizada y llegues a tu destino sin estrés.
¿Problemas en tu ruta? Estatus, aglomeraciones y avance del Metro CDMX hoy 7 de noviembre
¿Por qué no avanza la Línea 3?
Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.
Demoras en la Línea 2
Usuarios reportan por redes sociales la marcha lenta de los trenes en la Línea 2 del Metro, dirreción Taxqueña.
Línea 12: Reportan presencia de ambulantes rumbo a Mixcoac; el Metro moviliza seguridad
Usuarios de la Línea 12 (dorada) alertaron sobre la presencia de vendedores informales operando al interior de los vagones la tarde de este sábado. De acuerdo con una denuncia ciudadana, los comerciantes conocidos como "vagoneros" se encontraban recorriendo los trenes con dirección a la terminal Mixcoac, justo al arribar a la estación Atlalilco.
Línea 3: Persisten las demoras en División del Norte; usuarios reprochan freno al avance
Línea 3: Acumulan 10 minutos detenidos en División del Norte rumbo a Indios Verdes
Línea 2: Exhortan a permitir el libre cierre de puertas para destrabar avance hacia Tasqueña
Las quejas por la marcha lenta en la Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos) se mantuvieron este mediodía, con reportes de convoyes detenidos y retrasos en dirección a la terminal del sur.
Ante los cuestionamientos de los usuarios sobre la falta de avance, el Metro CDMX indicó que se implementan maniobras para regularizar la circulación y la salida de trenes desde las terminales.
Línea 3: Reportan a personas durmiendo en andenes de Zapata sin intervención policial
Línea B: Estaciones abiertas y con servicio continuo, confirma el STC
Tras las denuncias matutinas registradas en estaciones como Villa de Aragón, usuarios continuaron cuestionando a las autoridades sobre las condiciones generales de traslado en toda la ruta que conecta el Estado de México con el centro de la capital.
Ante la incertidumbre de los pasajeros en los andenes, el Metro confirmó a través de sus canales oficiales que la Línea B (Buenavista - Ciudad Azteca) se encuentra completamente abierta y ofreciendo servicio en la totalidad de sus estaciones.
¿Habrá servicio en Zócalo y Pino Suárez? El Metro aclara dudas sobre el estatus de las estaciones
Línea 7: Esperas superiores a 10 minutos rumbo a El Rosario; el STC descarta averías
Línea B: Denuncian a policía por patear a perro en Villa de Aragón; el Metro investiga
Viajeros de la estación Villa de Aragón, en la Línea B (Buenavista - Ciudad Azteca), exhibieron a una oficial de policía por presunto maltrato animal. De acuerdo con una denuncia pública, la agente sacó a patadas a un perro de edad avanzada de las instalaciones. Además de la agresión, el reporte ciudadano señala que la uniformada negaba el acceso a personas adultas mayores mientras se distraía con su teléfono celular.
Tras el reclamo y la exigencia de sanciones, el Metro CDMX respondió mediante sus canales oficiales. La dependencia aseguró que ya turnó el caso al área de seguridad correspondiente para verificar los hechos, investigar el comportamiento de la oficial y tomar las medidas necesarias.
Línea A: Metro CDMX se contradice y admite revisión de un tren tras severos reclamos
La frustración estalló entre los usuarios de la Línea A (morada), quienes terminaron por desmentir los reportes oficiales de esta mañana. Luego de que el Metro CDMX asegurara que la ruta no presentaba averías y operaba con normalidad, los pasajeros documentaron retrasos críticos, evidenciando tiempos de hasta 16 minutos para avanzar únicamente dos estaciones.
Línea A: trenes varados y andenes llenos, pero el Metro afirma que opera normal
Las quejas en la Línea A (morada) continúan escalando en este arranque de fin de semana. Viajeros denuncian que los convoyes con dirección a La Paz suman hasta 10 minutos detenidos por completo, mientras que en los andenes rumbo a Pantitlán las aglomeraciones crecen rápidamente ante la falta de unidades.
A pesar de ello, el Metro afirma que no presenta avería alguna, así que toma precauciones antes de tomar tu ruta si es que viajas por esta Línea.