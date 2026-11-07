Las quejas por la marcha lenta en la Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos) se mantuvieron este mediodía, con reportes de convoyes detenidos y retrasos en dirección a la terminal del sur.

Ante los cuestionamientos de los usuarios sobre la falta de avance, el Metro CDMX indicó que se implementan maniobras para regularizar la circulación y la salida de trenes desde las terminales.



