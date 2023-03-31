Los glaciares de la Antártida se derriten rápidamente ¿Qué tan peligroso puede ser esto?

Científicos australianos informan que por el aumento de temperatura se derriten rápidamente los glaciares de la Antártida situación que está provocando el estancamiento de las corrientes oceánicas profundas, además de que reduce la capacidad de los océanos para absorber dióxido de carbono de la atmósfera, factores que mantienen un impacto negativo en el clima.

El estancamiento de las corrientes oceánicas profundas es causado por la reducción de la densidad del agua del mar debido a que se derriten las fuentes de agua dulce de los glaciares de la Antártida lo que provoca un movimiento lento en agua menos salada.

¿Por qué se derriten los glaciares de la Antártida?

El aumento de la temperatura terrestre ha sido, sin duda, el responsable de que se derritan los glaciares, ya que los investigadores australianos estiman que las corrientes de aguas profundas que guían a los océanos, disminuirán en un 40% para el año 2050.

|Reuters

¿Qué pasa si se derrite la Antártida?

Las consecuencias de que se derritan los glaciares de la Antártida, es que provocarían alteraciones meteorológicas en todo el mundo. Como consecuencia del cambio climático, la Antártida es la zona en la que más rápido se están detectando aumentos de la temperatura.

Y por eso el deshielo del continente podría tener consecuencias fatales, entre la más destacada se encuentra la de un aumento del nivel del mar en casi 60 metros, situación que haría desaparecer archipiélagos enteros y zonas costeras de todo el mundo.

Cabe recordar que el cambio climático y la contaminación por nutrientes están reduciendo el oxígeno en nuestros océanos. Aunque los graves efectos de la contaminación por nutrientes (fertilizantes, aguas residuales) se conocen desde hace décadas, muy poco se sabía acerca de los efectos del cambio climático en los ecosistemas de los mares.

La científica marina Adele Morrison, señaló que a medida que la circulación oceánica se ralentiza, el agua superficial alcanza rápidamente sus capacidades de absorción de carbono y no desplaza el agua sin carbono de los niveles más profundos, lo que dificulta la llegada de nutrientes al fondo del océano para emerger.