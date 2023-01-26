FOTOS: Un iceberg del tamaño de Londres se separa de la Antártida

Imágenes satelitales demostraron que un iceberg con el tamaño de la ciudad de Londres se desprendió de la Antártida este mes de enero, concretamente de la plataforma de Brunt y se revelaron las primeras fotografías de cómo luce este suceso histórico para el territorio glaciar ubicado al sur del planeta. Antártida

Científicos del British Antarctic Survey (BAS) confirmaron el desprendimiento de este iceberg gigante, producto de una larga serie de grietas producidas en la zona desde hace más de una década, pero acentuadas en los últimos dos años, y que demuestran el momento récord que tiene el hielo marino en la región, pues ha habido una disminución pronunciada en esta época, algo natural por el verano que sacude el sur en este momento.

A pesar de la mediática separación del iceberg que ocurrió en la Antártida, investigadores aseguran que es un acontecimiento previsible y que no es producto del calentamiento global, pues "forma parte del comportamiento natural de la plataforma de hielo Brunt", donde se ubica la estación de investigación BAS Halley, la cual está a salvo.

El iceberg del tamaño de Londres se desprendió de la Antártida a raiz de esta grieta, nombrada “Chasm-1"|BAS

¿Qué tamaño tiene el iceberg que se desprendió en la Antártida?

El iceberg presume al menos 1,550 kilómetros cuadrados de extensión territorial, tamaño asemejado al de la ciudad de Londres, en el Reino Unido, y que ahora está separado de la Antártida de forma oficial, por lo que podrían haber repercusiones "impredecibles" para la región.

Apenas en 2016, los glaciólogos de BAS tomaron la precaución de reubicar la Estación de Investigación Halley unos 23 kilómetros adentro, luego de que la grieta Chasm-1, como fue bautizada, comenzara a ensancharse. Decisión acertada tomando en cuenta el desenlace ocurrido siete años después.

"Nuestros glaciólogos y equipos de operaciones han estado anticipando este evento", mencionó la profesora Dame Janis Francis. "Las mediciones de la plataforma de hielo se realizan varias veces al día utilizando una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión que rodean la estación. Estos miden cómo se deforma y se mueve la plataforma de hielo, y se comparan con imágenes de satélite de la ESA, la NASA y el satélite alemán TerraSAR-X", sentenció.

Así se ve el tamaño del Iceberg del tamaño de Londres que se desprendió del continente de la Antártida|BAS

¿Cuál es la temperatura de la Antártida?

De acuerdo con la doctora Francis, realizan el monitoreo de la estación en todas las épocas del año, incluso en el invierno antártico, cuando no hay personal en la estación, está oscuro las 24 horas y la temperatura cae por debajo de los -50 grados Centígtrados.