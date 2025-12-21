Fallece la influencer “Mayits": esto se sabe sobre la muerte de María José Calderón

El mundo digital amaneció devastado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y despedida tras confirmarse el trágico fallecimiento de la influencer, modelo y creadora de contenido María José Calderón, conocida como “Mayits”, quien perdió la vida a los 23 años de edad en un accidente vial.

¿De qué murió la influencer "Mayits"?

De acuerdo con la información con medios locales, “Mayits” falleció de manera instantánea luego de verse involucrada en un choque contra un camión, ocurrido minutos antes del mediodía del jueves 18 de diciembre, sobre la avenida Regional, a la altura del sector de Industriales y la plaza comercial Monterrey.

La joven, originaria de Medellín, Antioquia, Colombia, se desplazaba en su motocicleta en sentido norte–sur, en medio de una alta congestión vehicular.

🔴#URGENTE | ¡El universo de los creadores de contenido se viste de luto!🚨🕊️😰 La joven influencer perdió la vida en un aparatoso accidente, en redes sociales circuló la FOTOGRAFÍA de su cu3rp0 tendido en el suelo.💀📸⚠️ https://t.co/QUAZMaa0mw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 20, 2025

Según los reportes, transitaba detrás de un camión de carga cuando este frenó de manera repentina en un carril de incorporación, lo que le impidió maniobrar o frenar a tiempo, impactando directamente contra la parte trasera del vehículo pesado.

El choque provocó que María José sufriera un fuerte golpe en la cabeza. Aunque portaba casco, la gravedad del impacto le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Minutos después arribó una ambulancia; sin embargo, los cuerpos de emergencia confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Influencer de Filipinas muere; su novio falleció tres días después

L a influencer filipina Gina Lima falleció a los 23 años de edad el 16 de noviembre de 2025, y su pareja, el también creador de contenido Ivan Cezar Ronquillo, murió tres días después a los 24 años.

Un informe elaborado por la unidad forense de la Policía de Quezon City indica que Lima presentaba lesiones externas no fatales, además de líquido en los pulmones y congestión en el corazón.

Filipina model & digital creator Gina Lima has passed away, according to posts circulating on social media. Friends & fans are grieving, with many using #JusticeForGinaLima and demanding clarity on her untimely death.



No official statement has been released yet.#radarPH pic.twitter.com/mtjKZN973J — radar PH (@radarph_media) November 17, 2025

La causa exacta de su muerte sigue sin ser determinada a la espera de los resultados de pruebas toxicológicas.

Durante una conferencia de prensa, la vocera de la policía de Quezon City, Jennifer Gannaban, informó que en la habitación donde Lima fue hallada inconsciente se encontraron marihuana y otros medicamentos.