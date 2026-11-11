¡Se acerca la temporada de descuentos! Con la llegada del Buen Fin 2026 las compras en línea aumentan, así como los riesgos de caer en fraudes cibernéticos; te compartimos los consejos clave para proteger tu dinero, datos personales y evitar ser víctima de estafa.

La temporada de descuentos es un evento que se realiza cada año, ofreciendo distintas promociones como meses sin intereses y bajos precios en diversos productos y servicios.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026 en México?

El Buen Fin 2026 en México comenzará este viernes 13 de noviembre , extendiéndose hasta el próximo martes 17 de noviembre .

Para este año, la temporada de descuentos tendrá una duración de 5 días, juntándose con el feriado por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

📅 Estamos a solo unos días del inicio de #ElBuenFin2026. Prepara tu lista de compras y mantente informado para aprovechar las oportunidades que encontrarás muy pronto. https://t.co/b7Go8eiB4Q https://t.co/nkJ3ws6vh8 — El Buen Fin (@ElBuenFin) November 11, 2026

Consejos para evitar estafas al comprar en el Buen Fin 2026

¡No caigas en trampas! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartió algunos consejos clave para evitar ser víctima de estafa durante el Buen Fin; así puedes proteger tu dinero y datos personales.

Compra únicamente en sitios oficiales y aplicaciones legítimas.

Mantén actualizados tus dispositivos, aplicaciones y herramientas de seguridad.

Evita acceder a ofertas enviadas mediante enlaces por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales.

Ante de ingresar tus datos personales o bancarios, revisa la dirección electrónica y verifica que correspondan a la empresa.

Desconfía de los descuentos extraordinarios o mensajes que generen sensación de urgencias o notificaciones sobre premios o reembolsos.

Consulta las políticas sobre privacidad, términos y condiciones, así como las garantía y plazos de entrega.

Guarda comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento.

Si detectas cargos no reconocidos, robo de información o accesos no autorizados, rápidamente debes cambiar las contraseñas y solicitar orientación por parte de las autoridades.

Atención: Recuerda que nunca debes compartir contraseñas, códigos de verificación, NIP u otros datos personales por llamadas, mensajes o correo electrónico.

¡El #BuenFin ya viene! Te compartimos las siguientes recomendaciones para realizar compras seguras, identificar posibles riesgos y tomar las mejores decisiones en tus compras. https://t.co/ZjzlYd7JlB https://t.co/gioiN7s24c — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 10, 2026

¿Qué hacer en caso de ser víctima de estafa en el Buen Fin 2026?

Si fuiste víctima de una estafa o fraude durante el Buen Fin 2026, debes actuar de inmediato reportando el cargo a tu banco, notificando a la Policía Cibernética y presentando tu queja formal ante la Profeco o la Condusef

Recomendaciones para comprar en este Buen Fin 2026