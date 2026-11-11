¡Se acerca la temporada de descuentos! Con la llegada del Buen Fin 2026 las compras en línea aumentan, así como los riesgos de caer en fraudes cibernéticos; te compartimos los consejos clave para proteger tu dinero, datos personales y evitar ser víctima de estafa.
La temporada de descuentos es un evento que se realiza cada año, ofreciendo distintas promociones como meses sin intereses y bajos precios en diversos productos y servicios.
¿Cuándo es el Buen Fin 2026 en México?
El Buen Fin 2026 en México comenzará este viernes 13 de noviembre, extendiéndose hasta el próximo martes 17 de noviembre.
Para este año, la temporada de descuentos tendrá una duración de 5 días, juntándose con el feriado por el Aniversario de la Revolución Mexicana.
📅 Estamos a solo unos días del inicio de #ElBuenFin2026. Prepara tu lista de compras y mantente informado para aprovechar las oportunidades que encontrarás muy pronto. https://t.co/b7Go8eiB4Q https://t.co/nkJ3ws6vh8— El Buen Fin (@ElBuenFin) November 11, 2026
Consejos para evitar estafas al comprar en el Buen Fin 2026
¡No caigas en trampas! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartió algunos consejos clave para evitar ser víctima de estafa durante el Buen Fin; así puedes proteger tu dinero y datos personales.
- Compra únicamente en sitios oficiales y aplicaciones legítimas.
- Mantén actualizados tus dispositivos, aplicaciones y herramientas de seguridad.
- Evita acceder a ofertas enviadas mediante enlaces por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales.
- Ante de ingresar tus datos personales o bancarios, revisa la dirección electrónica y verifica que correspondan a la empresa.
- Desconfía de los descuentos extraordinarios o mensajes que generen sensación de urgencias o notificaciones sobre premios o reembolsos.
- Consulta las políticas sobre privacidad, términos y condiciones, así como las garantía y plazos de entrega.
- Guarda comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento.
- Si detectas cargos no reconocidos, robo de información o accesos no autorizados, rápidamente debes cambiar las contraseñas y solicitar orientación por parte de las autoridades.
Atención: Recuerda que nunca debes compartir contraseñas, códigos de verificación, NIP u otros datos personales por llamadas, mensajes o correo electrónico.
¡El #BuenFin ya viene! Te compartimos las siguientes recomendaciones para realizar compras seguras, identificar posibles riesgos y tomar las mejores decisiones en tus compras. https://t.co/ZjzlYd7JlB https://t.co/gioiN7s24c— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 10, 2026
¿Qué hacer en caso de ser víctima de estafa en el Buen Fin 2026?
Si fuiste víctima de una estafa o fraude durante el Buen Fin 2026, debes actuar de inmediato reportando el cargo a tu banco, notificando a la Policía Cibernética y presentando tu queja formal ante la Profeco o la Condusef
Recomendaciones para comprar en este Buen Fin 2026
- Organiza y prioriza tus compras: Haz una lista de los productos y servicios que necesitas o quieras comprar; esto ayudará a organizar mejor tu presupuesto.
- Busca ofertas: Revisa los distintos descuentos que ofrecen las tiendas físicas y digitales, pues en algunas ocasiones las ofertas pueden variar.
- Compara precios: Compara el costo de los productos en distintos establecimientos que contarán con descuentos, esto para poder evaluar si conviene obtener.
- Aguas con las estafas: Si vas a realizar compras en línea es importante estar atento a los sitios de internet a los que ingresamos, esto para evitar el robo de datos personales y financieros.