¿Cuánto dura el Buen Fin 2026? Estos son los días exactos de descuentos en México

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca, por ello, miles de mexicanos se preparan para disfrutar de la temporada de descuentos más esperadas de todo el año, pero ¿cuánto durarán las ofertas en México? Te compartimos todo lo que debes saber.

La temporada de descuentos es un evento que se realiza cada año, ofreciendo distintas promociones como meses sin intereses y bajos precios en diversos productos y servicios.

¿Cuánto dura el Buen Fin 2026 en México? Días exactos de descuentos

¡Márcalo en el calendario! El Buen Fin 2026 en México tendrá una duración de aproximadamente 5 días en los que habrá ofertas y promociones en los comercios físicos y digitales de todo el país.

Este año, los descuentos coincidirán con el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo empieza y termina el Buen Fin 2026 en México?

El Buen Fin abarcará del viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre 2026, casi una semana de ofertas, promociones y descuentos en México.

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Definir prioridades y presupuesto te ayudará a aprovechar mejor las oportunidades de #ElBuenFin2026.



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¿Cómo funcionará el Buen Fin 2026 en México?

Este fin de semana de descuentos, es una de las temporadas favoritas de los mexicanos. Por lo general, cada establecimiento define libremente los porcentajes y condiciones de cada uno de los descuentos que se implementan durante estos días.

Además, el SAT realiza un sorteo en el que participan las compras mínimas de $250 pesos realizadas con tarjetas de crédito o débito, con una bolsa global de premios que oscila entre los $500 millones de pesos.

🌟 #ElBuenFin2026 brinda visibilidad nacional a las empresas participantes.



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Consejos para comprar este Buen Fin 2026 en México

Si eres de las personas a las que les gusta disfrutar de la temporada de descuentos en México, te compartimos algunos consejos para comprar de forma inteligente durante este Buen Fin 2026.

