Los países que han legalizado el matrimonio igualitario

Poco a poco los países le dan el sí a las bodas entre personas del mismo sexo, aunque aún falta mucho camino por recorrer ya que apenas 30 de las 193 naciones que integran la ONU han hecho legal el matrimonio igualitario.

Europa es el continente donde más países han aprobado el matrimonio igualitario, seguido de América; mientras que en Asia, Oceanía y África aún se niegan a aceptar las bodas entre las personas del mismo sexo.

¿Qué es el matrimonio igualitario?

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el matrimonio igualitario es la unión civil entre personas del mismo sexo. De acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse, basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia.

10 años hace de la promulgación del matrimonio igualitario en Francia. Recuerdo haber estado ahí y seguido de cerca los eternos debates en el Congreso, haber soportado las marchas de grupos antiderechos, y por supuesto, celebrado después a lo grande la aprobación. pic.twitter.com/56ditRn4OJ — JuanMa Talavera García (@juanma_talavera) May 16, 2023

Este derecho que tiene las personas homosexuales para formalizar sus vínculos sentimentales es un derecho por el que varias organizaciones han luchado y que solo en algunos países se han aprobado, mientras que otras jurisdicciones lo castigan , incluso con la pena de muerte.

¿En qué países de Latinoamerica es legal el matrimonio igualitario?

En Latinoamérica, son varios los países que ya han legalizado el matrimonio igualitario, entre ellos se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay.

Mientras que en México la lucha por aceptar las uniones entre personas homosexuales aún se sigue, ya que aunque muchos estados lo han aprobado, aún faltan algunos por modificar sus leyes y que los gays se puedan casar libremente en todo el país.

¡MÁS PAÍSES AVANZAN! 🇨🇺🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Unas 200 personas desfilaron el sábado en La Habana al ritmo de conga, una danza popular cubana, contra la homofobia y la transfobia y celebraron el matrimonio igualitario aprobado en la isla hace siete meses.



Al grito de “Socialismo sí,

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En Europa, los países que han aprobado el matrimonio igualitario son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

En Asia, solo Taiwán; en África, únicamente Sudáfrica y en Oceanía, Australia y Nueva Zelandia.

¿Cuál fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario?

El primer país en el mundo que legalizó el matrimonio igualitario fue Países Bajos en 2001m después le siguieron otras naciones como Austria, Bélgica y Dinamarca, el más reciente fue Suiza en 2021.

En América Latina, el primer país en legalizar el matrimonio igualitario fue Argentina, en 2010; Después de 11 años, tres años después Brasil se sumó a la lista; el último país hasta el momento fue Chile, quien modificó su legislación en 2021.

