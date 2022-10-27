Este miércoles 26 de octubre, México vivió un día histórico tras sumarse a los países que aprobaron el matrimonio igualitario luego de años de debate, con esto se convirtió en la nación 32 en aceptar la unión igualitaria en el mundo y la octava en América Latina.

Antes de la aprobación del matrimonio igualitario en México, Chile era el país más reciente en autorizar de manera legal el matrimonio civil entre personas del mismo género, reforma que se llevó a cabo en 2021.

En México, Tamaulipas era la única entidad que faltaba de aceptar el matrimonio igualitario, situación que cambió este 26 de octubre con 23 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención en el Congreso de ese Estado.

Fue la diputada Nancy Ruiz Martínez quien presentó la iniciativa que ahora reconoce el matrimonio igualitario en el artículo 132 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Con dicha aprobación todo México se pinta de colores.

¿Qué países de América Latina permiten el matrimonio igualitario?

Chile

El pasado 7 de diciembre de 2021, Chile se sumó a la lista de países que aprobó el matrimonio igualitario luego de cuatro años de debate en el Parlamento.

Con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, el 7 de diciembre se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Chile, por lo que el proyecto se remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La iniciativa permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción homoparental; así como regular otros aspectos relacionados con el cuidado de los hijos, derechos de afiliación, derechos laborales pre y post natal y no discriminación de personas trans en las uniones.

✅A LEY | Cámara respalda en último trámite el proyecto que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo.



Se remite al Ejecutivo para sus trámites de promulgación. #MatrimonioIgualitario 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/4HMYkoiJ9c — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 7, 2021

Argentina

Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario el 15 de julio del 2010. Desde su aprobación y hasta el 2020, se registraron 2 mil 244 uniones entre personas del mismo sexo, informó la Federación Argentina LGBT.



Uruguay

En abril del 2013, Uruguay se convirtió en el segundo país en legalizar el matrimonio igualitario en América Latina. José Mujica, quien era el presidente de la nación en ese año, impulsó la propuesta a pesar de las protestas de la Iglesia católica uruguaya.



Brasil

Brasil fue el tercer país en reconocer como legal el matrimonio igualitario en América Latina y a diferencia de las demás naciones, la iniciativa partió de la justicia y no del parlamento. El Consejo Nacional de Justicia de Brasil fue quien aprobó la resolución con efecto legal para que las personas del mismo sexo se pudieran casar en todo el territorio.



Colombia

Después de varios años de debate en el parlamento colombiano, en abril del 2016, el Congreso aceptó que se legalizara el matrimonio igualitario en el país latino. Por lo que modificaron su Constitución para que “ningún notario o juez colombiano se pueda negar a casar a dos personas del mismo sexo”.

Ecuador

En 2019, Ecuador aprobó el matrimonio igualitario. La Corte Constitucional de Ecuador (CEE) precisó que la unión entre personas del mismo sexo fue aprobado en una sesión reservada, con el voto de cinco de sus nueve miembros.



Costa Rica

Antes de Chile, Costa Rica había sido el último país en aprobar el matrimonio igualitario en América Latina. Y para celebrar la aprobación, se transmitió en vivo la primera boda entre personas del mismo sexo a través de redes sociales.

Aunque México no cuenta como país que aprobó el matrimonio igualitario en su totalidad, cabe destacar que la Ciudad de México fue la primera región de América Latina en aprobar la unión entre personas del mismo sexo en el 2009.

