¿Qué países han sufrido de sanciones y embargo económico por parte de Estados Unidos?

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a sancionar a aquellos países que no se alineaban a sus intereses tanto económicos como estratégicos, para ello echó de la mano de su poder económico y militar; además de los organismos financieros nacidos del acuerdo de Bretton Woods. Las sanciones y el embargo económico han sido por años la estrategia del vecino del norte, pero, ¿qué países enfrentan estas medidas, que los "Yanquis" justifican por supuestas violaciones a los derechos humanos, ausencia de democracia y terrorismo?

En muchos de estos países, EU terminó implantando un embargo económico. Por ejemplo, los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de la Organización de las Naciones Unidas, efectuada en la localidad de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio del año de 1944, cuando se establecieron las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970.

#NiBloqueoNiLibertad | La lista de naciones en las que #EU ha metido la nariz, es larga.



Su carrera intervencionista ha afectado incluso a #México, cuando nos arrebataron la mitad del territorio nacional. pic.twitter.com/ylk2GxDiRV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023

En tiempos recientes, Estados Unidos ha empleado "nuevas" excusas para implementar sanciones en contra de diversos países entre los que se destacan: La violación a los derechos humanos y el terrorismo. Lo anterior bajo el auspicio de la bandera del "anticomunismo" y aprovechándose de la debilidad de muchas de estas naciones.

Estados Unidos ha ejercido sanciones incluso en países en donde se ha comprobado, gracias a documentos desclasificados, que el mismo Gobierno de Estados Unidos ha financiado, alentado y protegido a regímenes dictatoriales, tanto en América Latina como en el Caribe; además de Medio Oriente, África y Asia. Todo esto sin contar los golpes de Estado e invasiones en los que Estados Unidos ha encontrado un fácil sometimiento y subordinación.

Fuerza Informativa Azteca tiene la lista de países que se enfrentan a sanciones por parte de Estados Unidos. Cabe señalar que las sanciones más recientes de parte de Unión Americana, han sido "justificadas" por violación a los derechos humanos, lavado de activos y terrorismo.

#EnVideo



Mientras la economía estadounidense amenaza con colapsar, ciudadanos de ese país piden a su Gobierno dejar de financiar la guerra y abrirle paso a un diálogo entre Rusia y Ucrania que permita poner fin a ese conflicto armado. Este es el tema que abordamos en REC.



⬇️📹 pic.twitter.com/UMP57FOPBn — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) March 13, 2023

Países que enfrentan sanciones por parte de Estados Unidos

-Birmania

-Bielorrusia

-Corea del Norte

-Costa de Marfil

-Cuba

-Irán

-Iraq

-Líbano

-Libia

-Rusia

-Siria

-Somalia

-Sudán

-Sudán del Sur

-Ucrania

-Venezuela

-Yemen

-Yugoslavia

-Zimbabue.

Los países, que además de las sanciones, han sufrido de embargo económico por parte de Estados Unidos son: Cuba, Irán, Rusia y Venezuela.

EEUU viola DDHH con sanciones a Cuba, Irán y Siria, denuncia China



“Estados Unidos es el país más prolífico sancionador del mundo porque “tiene en vigor medidas contra más de 20 naciones,incluida Cuba desde 1962, Irán desde 1979, Siria desde 2011 y Afganistán en años recientes”. pic.twitter.com/ZjQAY713JS — JUAN FRANCISCO (@JUANFCO42) March 30, 2023

Estados Unidos y su favorito para imponerle sanciones: Cuba

Más allá de la serie de sanciones económicas, el Gobierno de Estados Unidos mantiene un bloqueo económico y humanitario en contra de la "Isla Caribeña". En febrero de 1959, Fidel Castro fue elegido primer ministro de Cuba y al no someterse a Estados Unidos, el Gobierno republicano Dwight Eisenhower, aplicó las primeras sanciones en contra de Cuba.

En un inicio, las sanciones estaban asociadas a una disminución de importaciones de azúcar, además de que Estados Unidos les retiró el apoyo político y militar a las naciones que apoyaban a Cuba. Meses más tarde, prohibió el envío de todo tipo de artículos excepto alimentos y medicamentos.

En 1962, la Casa Blanca recrudeció las sanciones y el embargo económico llegó prácticamente a su total. Para el año de 1996, Estados Unidos aprobó una ley que incluía sanciones a empresas extranjeras que tuvieran relaciones comerciales con Cuba y para el año 2000, utilizó las cuentas congeladas por 120 millones de dólares para el pago de una compensación a víctimas del supuesto "terrorismo cubano".

La "Revolución Cubana"...la historia de un engaño y un pueblo cómplice 👇

La URSS le dió: 18.300 millones de dólares

Venezuela en 30 años: 40.000 millones#SocialismoEsMiseria pic.twitter.com/uzncLtB70q — Guillermo Ferrer (@GFerrer_Liberal) March 30, 2023

Estados Unidos y sus sanciones contra Irán

Con la llegada de la Revolución Islámica en febrero de 1979 y la caída de Muhammad Reza Sah Pahlavi, mejor conocido como el Shaw de Irán, llegaron las primeras sanciones de parte de Estados Unidos que originalmente apoyaba al régimen debido a los grandes negocios petroleros que el gobernante de la "nación persa", permitía a empresas transnacionales.

Estados Unidos congeló los activos iraníes y las reservas de oro como una respuesta a la toma de la Embajada estadunidense ubicada en Teherán, capital iraní; también estableció sanciones a empresas extranjeras que violaran las restricciones originales.

Para el año de 1984, se instauró una prohibición a la emisión de créditos por parte de las instituciones financieras internacionales y tres años más tarde, en 1987, el comercio entre Estados Unidos e Irán se canceló por completo.

En 1996 Washington decidió que cualquier nación que invirtiera más de 20 millones de dólares en el sector energético de Irán, enfrentaría sus sanciones, entre las que se destacaron la prohibición de la actividad interbancaria y pérdida de licencias de exportación de equipos a Estados Unidos. Una ola de sanciones en contra los bancos de Irán, así como a empresas e individuos asociados con la industria nuclear pacífico de Irán, llegó en 2012.

A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos a ambos países de Irán y Rusia, la compraventa del petróleo procedentes de estos dos países no solo no perdió su atractivo para los solicitantes, sino, los hace competir por el oro negro.https://t.co/Z9m3MPH1ln pic.twitter.com/E930yrGPnn — Embajada de la Rep. Islámica de Irán - Managua (@IranManagua) April 9, 2023

Estados Unidos y su embargo económico contra Rusia

Estados Unidos anunció la imposición de medidas restrictivas en contra de Rusia en marzo del año 2014. En aquella ocasión tanto Washington como la misma Unión Europea justificaron la medida debido a que Rusia "violó" la soberanía e integridad territorial de Ucrania por Crimea.

Serguéi Axiónov, exprimer ministro de Crimea, fue víctima de sanciones de Estados Unidos que le negó la entrada a su nación y que además congeló sus activos en el extranjero. Además de que Moscú rechazó las acusaciones, mantuvo que la independencia de Crimea se efectuó bajo la observación de entidades internacionales.

En septiembre de 2014, el Gobierno de Barack Obama impuso nuevas sanciones sectoriales en contra de Rusia, sumándose a la Unión Europea que también utilizó a Ucrania para justificar la medida. "Vamos a profundizar y ampliar las sanciones contra el sector financiero, energético y de defensa de Rusia. Estas medidas van a incrementar el aislamiento político de Rusia, así como los costes económicos": Obama.

Para principios de marzo de 2015, desde la presidencia de Estados Unidos se anunció la prórroga de las sanciones contra Rusia por un año, un mecanismo de presión para forzar al Kremlim para que aceptara las políticas desarrolladas por occidente en Ucrania pero que significaron una amenaza a la soberanía de Rusia.

Un año más tarde, el 2 de marzo de 2016, las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de Rusia, fueron prorrogadas por el presidente Barack Obama, hasta después del 6 de marzo de 2016.

🇷🇺🇺🇳💬❗ Moscú exige ante la ONU el cese de sanciones a su agricultura para extender el Acuerdo de Granos.



Si Estados Unidos y la Unión Europea quieren sinceramente que la Iniciativa de Granos del Mar Negro se extienda aún más, tienen dos meses para levantar el régimen de pic.twitter.com/vBx4FfaSvr — Rusia Informa 🇷🇺 (@RusiaInforma) March 18, 2023

Estados Unidos, su embargo y sanciones a Venezuela

En diciembre de 2014, el entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó sanciones en contra Venezuela, luego de haber sido aprobadas por el Congreso de la Unión Americana. En estas sanciones se destacaron por el congelamiento de activos, además de una prohibición de visados para funcionarios venezolanos a los que las autoridades estadunidenses señalaron como supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos durante una serie de protestas registradas entre febrero y mayo de ese mismo año en la "Nación Bolivariana".

Un año después, en 2015 la Casa Blanca declaró "emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que supone la situación en Venezuela para la seguridad estadunidense y se mostró "preocupada" por lo que denominó "los esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre adversarios políticos".

El Presidente Obama extendió por un año la declaratoria de "emergencia nacional" sobre Venezuela, alegando que este país "erosiona los derechos humanos", además de que "persigue a sus dirigentes políticos", en una clara intromisión en los asuntos internos de Venezuela.

Para el 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, decidió anular la visa del entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami. Le confiscó propiedades y le prohibió realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadunidenses.