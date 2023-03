“Son unos mentirosos": AMLO rechaza informe de Derechos Humanos de Departamento de Estado de EU

Este martes 21 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia matutina, rechazó el informe de Derechos Humanos que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos y los tachó de mentirosos.

“No es cierto, están mintiendo. Es pura politiquería. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo (...) pero no es para enojarse, así son. No es cierto, son unos mentirosos”, señaló AMLO.

Cabe recordar que fue el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe Country Reports on Human Rights Practices 2022, donde se dejó en claro que en México se vulneran y violan Derechos Humanos, por lo que AMLO lo descalificó.

¿Qué dice el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre México?

De acuerdo con el Country Reports on Human Rights Practices 2022, realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en México hubo homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios durante el año pasado 2022.

En la introducción del informe, se puede leer que, a pesar de que las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos actuaron independientemente del control civil.

En el caso de las desapariciones forzadas, se señaló que en México hay una presunta colusión entre grupos delincuenciales con autoridades y cuyas investigaciones, enjuiciamientos y condenas fueron “raras”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó en el informe Country Reports on Human Rights Practices 2022 sobre los procedimientos de arresto y tratamiento, así como la prisión preventiva, que las autoridades no siempre liberaron rápidamente a las personas detenidas ilegalmente, originando violaciones a Derechos Humanos.

Violaciones de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas a manos del Ejército mexicano

Militares en Nuevo Laredo fueron investigados tras la participación en muerte de cinco civiles

El caso más reciente de violaciones a Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas fue el de la muerte de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese entonces, AMLO destacó que los militares se encontraban siendo investigados.