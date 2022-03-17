¿Qué países en Latinoamérica permiten uso recreativo de marihuana?

En los últimos años, el consumo legal de la marihuana aumentó en el mundo, incluidos los países de Latinoamérica, pues en varios de ellos ya permiten su uso médico y en algunos poco el uso recreativo, así como su cultivo y venta, pero ¿en qué países se puede hacer eso?

Latinoamérica es uno de los territorios del que se espera mayor crecimiento en la industria cannabica, y en los últimos años, en la región se ha aprobado parcialmente el uso medicinal y recreativo de la marihuana, incluso hasta su exportación.

En la región ocho naciones aprobaron el uso medicinal de la marihuana, sin embargo solo en un país está permitido su cultivo, venta y uso recreativo para cualquier persona mayor de edad. Y uno más tiene la propuesta atorada en el Senado.

Cabe resaltar que así como la regulación de la marihuana para uso medicinal y recreativo aumentó en los últimos años, también lo hicieron las investigaciones para el desarrollo de nuevos productos, de acuerdo con datos del gobierno de Uruguay.

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Países en Latinoamérica que aprobaron uso recreativo de la marihuana

Uruguay

En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica que aprobó el uso recreativo de la marihuana, aunque al principio con muchas restricciones en su producción, comercialización y consumo.

De acuerdo con el Centro de Información de Uruguay, actualmente el sector de la marihuana genera más de mil empleos directos en el país Latinoamericano, los cuales aumentan significativamente en épocas de cosecha.

Además, el organismo indicó que más de 120 empresas uruguayas están vinculadas al sector, de las cuales más del 80 por ciento son Pymes.

En Uruguay la industria de la marihuana también está orientada a la exportación, luego de que en 2019, lograra su primera exportación y al año siguiente registraron ventas en el extranjero que superaron los 7.5 millones de dólares.



Canadá

En el continente Americano hay otros dos países que permiten el uso recreativo de la marihuana, uno de ellos es Canadá.

En octubre del 2018, el gobierno de Justin Trudeau se convirtió en el segundo país en aprobar el uso recreativo de la marihuana, aunque el médico estaba permitido desde el 2001, lo que provocó un golpe para la venta ilegal de la hierba en el país.

De acuerdo con las autoridades canadienses, la marihuana solo puede ser producida por compañías privadas bajo licencia gubernamental. Entre sus restricciones, solo se permite la posesión de 30 gramos por persona.

El 75 por ciento del dinero recabado con la industria del cannabis es destinado a las provincias canadienses, mientras que el 25 por ciento restante se queda en Ottawa.

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Estados Unidos

El uso medicinal de la marihuana es legal en 29 estados de Estados Unidos, sin embargo, el uso recreativo, venta y cultivo solo está permitido en nueve.

El primer estado en legalizar la marihuana sin fines médicos fue Colorado en el año 2012, después le siguieron Alaska, Maine, Oregon, Nevada, California, Vermont, Washington y Massachusetts.

¿En México es legal el uso recreativo de la marihuana?

En México no está legalizado aún el uso recreativo de la hierba, sin embargo, los interesados pueden acudir a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris) para tramitar personalmente una autorización para el autoconsumo.

No obstante, puede pasar mucho tiempo antes de que la Comisión apruebe que una persona pueda utilizar la marihuana para uso recreativo. Además se deben cumplir con ciertas reglas, como no consumir delante de un menor.

