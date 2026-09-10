Notas
-
¿Brownies y gomitas con cannabis? La Suprema Corte autoriza prepararlos para autoconsumo, pero con estos límites
La Suprema Corte autorizó preparar alimentos con cannabis para autoconsumo personal, pero mantiene límites: no pueden venderse, distribuirse ni compartirse.
-
¿Iban a comprar jitomates? Detienen a 2 con bolsitas de droga en la Central de Abastos de SLP
Policía de la Capital detiene a dos hombres en la Central de Abastos de SLP con 90 dosis de presunta droga; suman once aseguramientos en la zona.
-
¡Atención consumidor de cannabis! Nuevo estudio revela su relación con la hormona del estrés al despertar
¿Amaneces estresado? Un nuevo estudio reveló que los consumidores de cannabis inician su día con más cortisol, la hormona que regula el estrés del cuerpo.
-
Ni aguacates ni tomates: usó sus huacales para esconder más de una tonelada de marihuana
Agentes revisaron un camión en Huimanguillo, Tabasco, pero se encontraron con una sorpresa por la forma en cómo el conductor escondió marihuana en huacales.
-
Usaban taxis de aplicación para repartir droga: Aseguran más de 50 kilos de marihuana tras cateo en Jardín Balbuena; así operaban en CDMX
Se utilizaban taxis de aplicación para repartir la droga en distintas calles de la alcaldía Venustiano Carranza; se aseguraron más de 50 kilos de aparente marihuana.
-
La planta de marihuana de 2 metros que creció a la vista de todos y desapareció de un día para otro
Una planta de marihuana de casi dos metros y otras más fueron localizadas en un drenaje pluvial de Chihuahua. La FGR ya investiga cómo llegaron ahí.