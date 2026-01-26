¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 2 y Línea B; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 2, Línea B y la Línea 8; usuarios piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.
¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 26 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 26 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes para este lunes
Retrasos en la Línea 5
Los trenes de la Línea 5 se detienen por más de 5 minutos en Bosque de Aragón; piden agilizar el servicio. Autoridades no han dado una explicación al respecto.
Que pasa en línea B de lado de Buenavista tío metro? Ya más de 5 minutos parados en bosque de Aragón, agiliza tu servicio unos si trabajamos y nos descuentan y tú no pagas. Despierta a tus conductores y que desquiten su sueldo, en vez de hacer base! 🤬🤬— Isa ♡丰 (@isaadarkz_) January 26, 2026
Retrasos en la Línea 2, ¿qué pasa?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren en Pino Suárez; piden agilizar el avance.
Autoridades explican que la línea presenta alta afluencia; sin embargo, ya se agiliza el servicio.
Buen día, Jonkareh. Al momento la Línea 2 opera sin incidentes, sin embargo se presenta afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 26, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este lunes 26 de enero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 8° C pic.twitter.com/EPLZ2keR8F— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 26, 2026