Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea 2 y Línea B; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 2, Línea B y la Línea 8; usuarios piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 26 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes para este lunes
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 26 de enero 2026? |FIA
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 26 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 26 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes para este lunes

Retrasos en la Línea 5

Los trenes de la Línea 5 se detienen por más de 5 minutos en Bosque de Aragón; piden agilizar el servicio. Autoridades no han dado una explicación al respecto.

Retrasos en la Línea 2, ¿qué pasa?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren en Pino Suárez; piden agilizar el avance.

Autoridades explican que la línea presenta alta afluencia; sin embargo, ya se agiliza el servicio.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este lunes 26 de enero 2026.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX

Notas