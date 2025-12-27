Logo Inklusion Sitio accesible
Esperas de varios minutos en las Líneas B y 8 del Metro CDMX; ¡Toma tus precauciones!

No llegues tarde; consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de trenes del Metro CDMX hoy 27 de diciembre. Ma te actualizado.

Metro CDMX: Avance de trenes HOY 27 de diciembre 2025.
Ollinka Méndez

Fuerza Informativa Azteca trae para ti el minuto a minuto del avance de las 12 líneas del Metro CDMX de hoy 27 de diciembre 2025. Conoce en tiempo real sobre cierre de estaciones o el avance lento de este transporte y no llegues tarde a tus actividades.

Metro CDMX:

Esperas en dos Líneas del Metro CDMX

Usuarios reportan esperas de varios minutos en las Líneas B y 8 del Metro CDMX.

Reportan esperas de más de 10 minutos en la Línea 7

Esta mañana comienza con esperas de varios minutos en la línea 7 del Metro CDMX. Toma tus precauciones .

