Esperas de varios minutos en las Líneas B y 8 del Metro CDMX; ¡Toma tus precauciones!
No llegues tarde; consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de trenes del Metro CDMX hoy 27 de diciembre. Ma te actualizado.
Fuerza Informativa Azteca trae para ti el minuto a minuto del avance de las 12 líneas del Metro CDMX de hoy 27 de diciembre 2025. Conoce en tiempo real sobre cierre de estaciones o el avance lento de este transporte y no llegues tarde a tus actividades.
Metro CDMX:
Esperas en dos Líneas del Metro CDMX
Usuarios reportan esperas de varios minutos en las Líneas B y 8 del Metro CDMX.
@MetroCDMX ey que pasa línea 8? Llevamos rato parados en Iztapalapa— Itzel Vega (@ItzelVe37583797) December 27, 2025
Reportan esperas de más de 10 minutos en la Línea 7
Esta mañana comienza con esperas de varios minutos en la línea 7 del Metro CDMX. Toma tus precauciones .
14 min parados en Metro rosario y como en las combis hasta que se llene #MeduelesMexico— Fabian (@Fabian_Daddy) December 27, 2025