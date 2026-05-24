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¡Caos en el Metro CDMX en pleno domingo! Retrasos en la Línea A y Línea B; avance lento

El Metro CDMX comienza la mañana de este domingo registrando retrasos y avance lento en la Línea A y Línea B; usuarios piden agilizar el servicio.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 24 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes para este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 24 de mayo 2026? |AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 24 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 24 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes

Suciedad en vagones de la Línea 7

Usuarios reportan que en los vagones de la Línea 7 hay basura debajo de los asientos; piden a las autoridades resolver el problema.

Avance lento en la Línea A

Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran que el avance de trenes es lento en dirección a Pantitlán; piden resolver el problema.

Retrasos en la Línea 8, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea B; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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