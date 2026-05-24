¡Caos en el Metro CDMX en pleno domingo! Retrasos en la Línea A y Línea B; avance lento
El Metro CDMX comienza la mañana de este domingo registrando retrasos y avance lento en la Línea A y Línea B; usuarios piden agilizar el servicio.
¡Toma precauciones! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 24 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 24 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes
Suciedad en vagones de la Línea 7
Usuarios reportan que en los vagones de la Línea 7 hay basura debajo de los asientos; piden a las autoridades resolver el problema.
Va iniciando el día y siempre es lo mismo en la línea 7, vagones siempre con basura. Así es como quieren que estén de "limpios" para el mundial— Bucky #SaveWarriorNun #FiveForWynonna (@B_Earper) May 24, 2026
Estamos en el PR3358 pic.twitter.com/ZOs4yma6oR
Avance lento en la Línea A
Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran que el avance de trenes es lento en dirección a Pantitlán; piden resolver el problema.
Linea A.....super lenta .... dirección Pantitlan...— Carlos Alberto Moreno Vaca (@CarlosA85480482) May 24, 2026
🐢 ahora que????? #ElDomingoTambienTrabajamos🚉
Retrasos en la Línea 8, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.
Ni en domingo pueden dar un buen servicio en la línea B???— Eduardo Valadez (@eduardoRV77) May 24, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.