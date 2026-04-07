¡Caos en Metro CDMX! Reportan retrasos en la Línea 2; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea 2 y problemas en la Línea 8; estas son las estaciones afectada para este 7 de abril 2026.
¡Toma precauciones! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 6 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 7 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes; noticias EN VIVO
Retrasos en la Línea 2, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, en dirección a Taxqueña, aseguran que el avance es lento; piden agilizar el servicio.
Buenos dias podrían avisar que pasa en la línea 2 dirección taxqueña, no avanza y di lo hace va muy lento.— Black Cherry (@B_Cherry666) April 7, 2026
¡Inician operaciones!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/M5WXvYUn6c— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026