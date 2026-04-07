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¡Caos en Metro CDMX! Reportan retrasos en la Línea 2; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea 2 y problemas en la Línea 8; estas son las estaciones afectada para este 7 de abril 2026.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 7 de abril 2026?
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 7 de abril 2026?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Daniel Rivera Guzmán

¡Toma precauciones! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 6 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 7 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes; noticias EN VIVO

Retrasos en la Línea 2, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, en dirección a Taxqueña, aseguran que el avance es lento; piden agilizar el servicio.

¡Inician operaciones!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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