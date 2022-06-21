Las 5 claves para entender qué pasa con las protestas en Ecuador

Desde el pasado 13 de junio, Ecuador vive una ola de protestas que dejó 55 manifestantes heridos y 79 detenidos, así como 61 oficiales lesionados debido a lo que pasa actualmente en el país, informó el gobierno de Guillermos Lasso.

Desde el primer día de las protestas, grupos indígenas bloquearon carreteras de Ecuador con montículos de tierra y llantas quemadas para mostrar su descontento con las políticas del presidente Guillermo Lasso.

Y aunque en un principio las manifestaciones se concentraron en la región de Pichincha, que incluye la capital Quito, poco a poco comenzaron a abarcar más regiones en el país.

El Ecuador no necesita más caos, el #EcuadorQuierePaz. Miles de ciudadanos quieren abrir sus negocios y salir a trabajar, pero se ven afectados por la violencia de unos pocos. pic.twitter.com/1d8CB1u7Jj — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 21, 2022

Por lo que en un intento de frenar las protestas, Guillermos Lasso decretó el viernes un estado de excepción por 30 días, en las regiones más afectadas por los inconformes, no obstante el lunes extendió la medida a otras tres regiones.

¿Quiénes y por qué protestan?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a organizaciones indígenas y sociales para iniciar una serie de protestas para exigirle a Guillermo Lasso 10 concesiones.

Entre las peticiones están que baje los precios de las gasolinas, que detenga el desarrollo adicional de petróleo y minería, y que extienda los plazos para que los pequeños agricultores paguen sus deudas con los bancos.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Lasso congeló los precios de la gasolina más utilizada y del diésel a precios más altos que los que había antes de asumir el cargo, lo que provocó protestas que terminaron cuando el gobierno abrió conversaciones con grupos indígenas y otros.

Y aunque desde el principio de estas nuevas manifestaciones el presidente de Ecuador aceptó reunirse con los líderes indígenas para atender sus demandas, estos aseguraron que el gobierno no escuchó sus preocupaciones.

|Reuters

¿Qué piden los manifestantes en Ecuador?

Reducir los precios del combustible;

Fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas;

Garantizar el empleo y los derechos laborales;

Que haya precios justos en los productos del campo;

No explotar la minería en los territorios indígenas;

Respetar los derechos colectivos;

No privatizar los servicios estratégicos;

Desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios;

Otorgar mayor presupuesto para salud y educación;

Adoptar medidas para mejorar la seguridad.

Policía detiene a líder indígena

La violencia en las protestas aumentó cuando la policía ecuatoriana detuvo a Leonidas Iza, uno de lo líderes más importantes de la Conaie, durante el bloqueo a una carretera.

Lo que ocasionó que al siguiente día, los manifestantes quemaran una patrulla y atacaran a policías, además apagaron una bomba de presión en un campo petrolero, acciones que provocaron la detención de más personas.

Cientos de indígenas llegaron a Latacunga, al sur de la ciudad capital Quito, para apoyar a Iza el martes por la tarde. Se reportaron otras marchas en pequeños pueblos con población indígena.

Declaran estado excepción en Ecuador

El lunes, Lasso amplió un decreto de "estado de excepción" -una medida especial utilizada en momentos de disturbios o desastres naturales que afectan la seguridad pública- a seis de las 24 provincias de Ecuador, ya que en un discurso televisado repitió su voluntad de hablar con los manifestantes.

Con transparencia y total compromiso con los ecuatorianos, presento cada una de las acciones tomadas como Gobierno a los puntos manifestados por la @CONAIE_Ecuador.



Hilo (1/3) ⬇️ pic.twitter.com/83bpygYzNZ — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 21, 2022

Gobierno de Ecuador responde a peticiones de grupos indígenas

Guillermo Lazo prometió congelar el precio del diesel en 1.90 dólares. Añadió que no se subirá más el precio del combustible y el gas doméstico.

El banco de Ecuador aceptó condonar los créditos vencidos de hasta tres mil dólares. Una nueva línea de crédito para pequeños y medianos productores, entre otras medidas.

