El sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) de noviembre 2026 ya arrancó en distintos municipios de México, pero ¿qué pasa si no te presentas el día que te corresponde?

El hecho de no acudir en el día correspondiente puede llegar a afectar el proceso para liberar tu Cartilla Militar; un documento muy importante para los jóvenes que deseen realizar trámites, por lo que en Azteca Noticias te decimos las posibles consecuencias.

¿Qué pasa si no te presentas al sorteo del Servicio Militar Nacional en noviembre 2026?

Este año, los jóvenes de la Clase 2008, es decir, quienes cumplen 18 años durante 2026, así como los remisos que realizaron su registro, deben estar atentos a las fechas anunciadas por las Juntas Municipales de Reclutamiento, pues el sorteo se realizará cada domingo del onceavo mes.

En caso de no asistir, no quedas exento de cumplir con este importante paso, ni tampoco la Secetaria de Defensa Nacional te puede multar.

Por el contrario, podrías ser considerado como bola blanca en la proxima convocatoria, lo que significa que deberás realizar el adiestramiento correspondiente.

Además, si tampoco te presentas al adiestramiento, no podrás completar la liberación de la Cartilla Militar, la cual puede ser solicitada como requisito para alguno empleos, especialmente en instituciones de seguridad y algunas dependencias gubernamentales.

¿Qué significa la bola blanca, azul y negras en el sorteo militar?

Durante el sorteo del SMN se utilizan tres colores de bolas para definir cómo deberán cumplir su servicio los hombres o mujeres registrados.

De acuerdo con la SEDENA, cada color tiene un significado diferente:

Bola blanca: significa que deberás realizar el adiestramiento en centros del Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana.

significa que deberás realizar el adiestramiento en centros del Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana. Bola azu l: también implica cumplir con el adiestramiento, pero en instalaciones de la Secretaría de Marina.

l: también implica cumplir con el adiestramiento, pero en instalaciones de la Secretaría de Marina. Bola negra: significa que no tendrás que asistir a las sesiones sabatinas para liberar tu cartilla.

¿Cómo es la fase de adiestramiento del Servicio Militar Nacional?

A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional implementó cambios importantes en su programa de adiestramiento, al reducir de 44 a 13 sesiones sabatinas, quitando así tres meses de capacitación.

De acuerdo con la Defensa, el programa se divide en dos periodos al año, conocidos como escalones, con un horario de 7:00 de la mañana a 13:00 horas.

Durante estas jornadas, los jóvenes reciben conocimientos básicos de disciplina y doctrina militar, además de formación cívica y actividades destinadas a fortalecer sus habilidades.