Notas
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¿Tienes más de 30 años? También podrías tener que hacer el Servicio Militar 2026 si saliste sorteado en agosto
El Servicio Militar ya comenzó en agosto y también involucra a quienes tienen más de 30 años. Conoce quiénes deben presentarse y en qué casos aplica esta obligación.
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Ajustan horas a cubrir en el Servicio Militar 2026 para liberar la cartilla; horarios confirmados para las sesiones sabatinas
¿Te toca hacer el Servicio Militar en 2026? Aquí te contamos las horas exactas, el horario sabatino y los requisitos para liberar tu cartilla.
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Oficial: Regresa el Servicio Militar Obligatorio en agosto y ya hay fechas confirmadas para el sorteo de 2026
¿Tienes entre 18 y 39 años? Te contamos las fechas confirmadas para el inicio del 2/o. Escalón de agosto y la guía para el sorteo de noviembre.
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Confirmado por Defensa: Mexicanos de entre 18 y 39 años deberán enlistarse para el Servicio Militar Nacional a partir de este día de agosto 2026
¿Tienes entre 18 y 39 años? Te contamos las fechas del adiestramiento militar 2026 y cómo liberar la cartilla en tiempo récord.
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Paso a paso: Cómo tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional para mujeres en 2026
¿Quieres tramitar tu Cartilla del Servicio Militar Nacional? Te contamos cuáles son los requisitos, los documentos necesarios y el paso a paso para completar el registro voluntario.
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Las actividades que deberán hacer las mujeres en el Servicio Militar 2026 para obtener el reconocimiento de adiestramiento
Si quieres hacer el Servicio Militar Voluntario este 2026, te decimos las actividades exactas que realizarás los sábados.