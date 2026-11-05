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Sorteo del Servicio Militar Nacional: estas ciudades ya anunciaron fechas para noviembre 2026

¡Aquí se define si te toca bola blanca! Estas ciudades ya anunciaron fecha y sede del Sorteo del Servicio Militar Nacional en noviembre 2026.

2 minutos lectura
Escrito por: Iveth Ortiz

El sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2026 ya tiene fechas programadas en distintos municipios y estados de México a lo largo del mes de noviembre.

Será en esta etapa donde miles de jóvenes sabrán si deberán realizar el adiestramiento obligatorio, dependiendo del color de la bola que les toque.

¿Quiénes deben participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026?

El sorteo militar de noviembre está dirigido a los jóvenes de la Clase 2008, es decir, hombres o mujeres nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, que cumplieron o van cumplir los 18 años.

También pueden participar los remisos, que son aquellas personas que no tramitaron su cartilla militar al cumplir los 18 años y que realizaron su registro en años posteriores.

En caso de haber realizado el trámite a tiempo, los jóvenes deberán acudir a la sede indicada para participar en el sorteo y así avanzar en el proceso de reclutamiento.

Fechas y ciudades del sorteo del Servicio Militar en noviembre 2026

Distintos ayuntamientos ya dieron a conocer las sedes y horarios para realizar el sorteo militar; estas son algunas de las convocatorias anunciadas hasta el momento:

FechaCiudadSede y horario
8 de noviembreMérida, YucatánPoliforum Zamná, 6:00 horas
8 de noviembreCiudad Madero, TamaulipasAuditorio Américo Villarreal Guerra, 8:00 horas
8 de noviembreDurangoPolideportivo 450, Parque Guadiana, 7:00 horas
8 de noviembreTlalnepantla, EdomexPlaza Cívica Dr. Gustavo Baz, 8:00 horas
8 de noviembreSonoraExplanada Municipal, Av. Juárez , 10:00 horas
FechaCiudadSede y horario
15 de noviembreJuárez, ChihuahuaEstadio 20 de Noviembre, 9:00 horas
15 de noviembreMexicali, Baja CaliforniaGimnasio de Mexicali, 7:30 horas
15 de noviembreCoatzacoalcos, VeracruzPresidencia municipal, 8:00 horas
15 de noviembreEnsenada, Baja CaliforniaTeatro al Aire Libre Riviera, 7:00 horas
15 de noviembreAcolman, Estado de MéxicoExplanada Municipal de Acolman, 6:00 horas
15 de noviembreGuamúchil, SinaloaAuditorio 27 de noviembre, 8:00 horas
FechaCiudadSede y horario
22 de noviembreMorelia, MichoacánAuditorio Bicentenario, 8:00 horas
22 de noviembreCuautla, MorelosExplanada José María Morelos y Pavón, 8:00 horas
22 de noviembreIztapalapa, CDMXExplanada de la alcaldía, 8:00 horas
22 de noviembreMiguel Hidalgo, CDMXExplanada cívica de la alcadía, 7:30 horas

¿Qué significa bola blanca, azul y negra del Servicio Militar?

Durante el sorteo se determina la modalidad en la que cada joven deberá cumplir con el Servicio Militar Nacional. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, existen tres colores:

  • Bola blanca: se realiza el adiestramiento en centros del Ejército o Fuerza Aérea Mexicana.
  • Bola azul: significa que deberá cumplir con el servicio enla Armada de México (Marina).
  • Bola negra: No es necesario asistir al adiestramiento militar presencial.
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