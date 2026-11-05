El sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2026 ya tiene fechas programadas en distintos municipios y estados de México a lo largo del mes de noviembre.
Será en esta etapa donde miles de jóvenes sabrán si deberán realizar el adiestramiento obligatorio, dependiendo del color de la bola que les toque.
¿Quiénes deben participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026?
El sorteo militar de noviembre está dirigido a los jóvenes de la Clase 2008, es decir, hombres o mujeres nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, que cumplieron o van cumplir los 18 años.
También pueden participar los remisos, que son aquellas personas que no tramitaron su cartilla militar al cumplir los 18 años y que realizaron su registro en años posteriores.
En caso de haber realizado el trámite a tiempo, los jóvenes deberán acudir a la sede indicada para participar en el sorteo y así avanzar en el proceso de reclutamiento.
Fechas y ciudades del sorteo del Servicio Militar en noviembre 2026
Distintos ayuntamientos ya dieron a conocer las sedes y horarios para realizar el sorteo militar; estas son algunas de las convocatorias anunciadas hasta el momento:
|Fecha
|Ciudad
|Sede y horario
|8 de noviembre
|Mérida, Yucatán
|Poliforum Zamná, 6:00 horas
|8 de noviembre
|Ciudad Madero, Tamaulipas
|Auditorio Américo Villarreal Guerra, 8:00 horas
|8 de noviembre
|Durango
|Polideportivo 450, Parque Guadiana, 7:00 horas
|8 de noviembre
|Tlalnepantla, Edomex
|Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, 8:00 horas
|8 de noviembre
|Sonora
|Explanada Municipal, Av. Juárez , 10:00 horas
|Fecha
|Ciudad
|Sede y horario
|15 de noviembre
|Juárez, Chihuahua
|Estadio 20 de Noviembre, 9:00 horas
|15 de noviembre
|Mexicali, Baja California
|Gimnasio de Mexicali, 7:30 horas
|15 de noviembre
|Coatzacoalcos, Veracruz
|Presidencia municipal, 8:00 horas
|15 de noviembre
|Ensenada, Baja California
|Teatro al Aire Libre Riviera, 7:00 horas
|15 de noviembre
|Acolman, Estado de México
|Explanada Municipal de Acolman, 6:00 horas
|15 de noviembre
|Guamúchil, Sinaloa
|Auditorio 27 de noviembre, 8:00 horas
|Fecha
|Ciudad
|Sede y horario
|22 de noviembre
|Morelia, Michoacán
|Auditorio Bicentenario, 8:00 horas
|22 de noviembre
|Cuautla, Morelos
|Explanada José María Morelos y Pavón, 8:00 horas
|22 de noviembre
|Iztapalapa, CDMX
|Explanada de la alcaldía, 8:00 horas
|22 de noviembre
|Miguel Hidalgo, CDMX
|Explanada cívica de la alcadía, 7:30 horas
¿Qué significa bola blanca, azul y negra del Servicio Militar?
Durante el sorteo se determina la modalidad en la que cada joven deberá cumplir con el Servicio Militar Nacional. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, existen tres colores:
- Bola blanca: se realiza el adiestramiento en centros del Ejército o Fuerza Aérea Mexicana.
- Bola azul: significa que deberá cumplir con el servicio enla Armada de México (Marina).
- Bola negra: No es necesario asistir al adiestramiento militar presencial.