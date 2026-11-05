El sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) 2026 ya tiene fechas programadas en distintos municipios y estados de México a lo largo del mes de noviembre.

Será en esta etapa donde miles de jóvenes sabrán si deberán realizar el adiestramiento obligatorio, dependiendo del color de la bola que les toque.

¿Quiénes deben participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional 2026?

El sorteo militar de noviembre está dirigido a los jóvenes de la Clase 2008, es decir, hombres o mujeres nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, que cumplieron o van cumplir los 18 años.

También pueden participar los remisos, que son aquellas personas que no tramitaron su cartilla militar al cumplir los 18 años y que realizaron su registro en años posteriores.

En caso de haber realizado el trámite a tiempo, los jóvenes deberán acudir a la sede indicada para participar en el sorteo y así avanzar en el proceso de reclutamiento.

Fechas y ciudades del sorteo del Servicio Militar en noviembre 2026

Distintos ayuntamientos ya dieron a conocer las sedes y horarios para realizar el sorteo militar; estas son algunas de las convocatorias anunciadas hasta el momento:

Fecha Ciudad Sede y horario 8 de noviembre Mérida, Yucatán Poliforum Zamná, 6:00 horas 8 de noviembre Ciudad Madero, Tamaulipas Auditorio Américo Villarreal Guerra, 8:00 horas 8 de noviembre Durango Polideportivo 450, Parque Guadiana, 7:00 horas 8 de noviembre Tlalnepantla, Edomex Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, 8:00 horas 8 de noviembre Sonora Explanada Municipal, Av. Juárez , 10:00 horas

Fecha Ciudad Sede y horario 15 de noviembre Juárez, Chihuahua Estadio 20 de Noviembre, 9:00 horas 15 de noviembre Mexicali, Baja California Gimnasio de Mexicali, 7:30 horas 15 de noviembre Coatzacoalcos, Veracruz Presidencia municipal, 8:00 horas 15 de noviembre Ensenada, Baja California Teatro al Aire Libre Riviera, 7:00 horas 15 de noviembre Acolman, Estado de México Explanada Municipal de Acolman, 6:00 horas 15 de noviembre Guamúchil, Sinaloa Auditorio 27 de noviembre, 8:00 horas

Fecha Ciudad Sede y horario 22 de noviembre Morelia, Michoacán Auditorio Bicentenario, 8:00 horas 22 de noviembre Cuautla, Morelos Explanada José María Morelos y Pavón, 8:00 horas 22 de noviembre Iztapalapa, CDMX Explanada de la alcaldía, 8:00 horas 22 de noviembre Miguel Hidalgo, CDMX Explanada cívica de la alcadía, 7:30 horas

¿Qué significa bola blanca, azul y negra del Servicio Militar?

Durante el sorteo se determina la modalidad en la que cada joven deberá cumplir con el Servicio Militar Nacional. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, existen tres colores: