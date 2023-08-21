¿Cuántas faltas tienen permitidas los diputados?

Ante la llegada de Noemí Luna como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, es importante conocer algunas de sus funciones, como es el caso de llevar en cuenta las faltas permitidas por las y los diputados.

¿Cuántas faltas tiene permitidas un legislador en la Cámara de Diputados?

En el Reglamento de la Cámara Baja se destaca que "en ningún caso podrán justificarse más de seis inasistencias en un mismo periodo de Sesiones ordinarias". Mientras que durante los periodos de Sesiones extraordinarias, la Mesa Directiva establecerá el número de inasistencias justificables.

Las inasistencias podrán ser justificadas por causas como:



Enfermedad u otros motivos de salud.

Gestación, maternidad y paternidad.

El cumplimiento de encomiendas autorizadas por el Pleno, la Junta, la Mesa Directiva, el Coordinador o alguna comisión a la que pertenezca.

En mi calidad de Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Cámara de Diputados repruebo los recientes multihomicidios registrados en #Jalisco y #Zacatecas; así como los asesinatos dolosos en todo #México.



Invito a Diputadas y Diputados a contribuir para resolver la crisis… pic.twitter.com/gLezYFkjxs — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) August 18, 2023

¿Qué pasa si un diputado rebasa sus faltas permitidas?

De acuerdo con el artículo 50 del mismo documento, las y los diputados tendrán cinco días a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la inasistencia para enviar a la Mesa Directiva la justificación correspondiente. Tratándose de faltas continuas, el término empezará a correr a partir de la última inasistencia.

En el artículo 45 se menciona que los diputados y las diputadas deberán registrar su asistencia al inicio de las sesiones a través del Sistema Electrónico. Será la secretaria quien se encargue de supervisar la operación del sistema y verificará los resultados.

¿Cuánto gana un diputado federal en México?

La constitución señala que los legisladores y las legisladoras propietarios no podrán desempeñar ningún otro empleo por el cual se disfrute sueldo, sin licencia previa de la cámara respectiva.

De acuerdo con la página de la Cámara de Diputados, en la pestaña de transparencia, los diputados tienen una dieta neta mensual de 74 mil pesos. En ese sentido, se menciona que el director general y homólogos perciben un mínimo de 88 mil 657 pesos y un máximo de 115 mil 111 pesos al mes. Un secretario general gana 151 mil 444 pesos al mes.