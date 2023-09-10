¿Qué fue de Al-Qaeda, la organización terrorista detrás de los atentados del 11 de septiembre?

Al-Qaeda es la organización que fue responsable de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que dejaron casi 3 mil muertos tras impactar aviones comerciales en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y en un campo de Pensilvania.

Esta organización extremista nació en 1986 fundada por Osama Bin Laden. Su objetivo primario fue derrocar gobiernos en el Medio Oriente y en el mundo Musulmán. Sin embargo, le declaró la guerra santa, o Jihad, a la Unión Americana.

En 1998 colocó bombas en las embajadas estadunidenses en Nairobi, Kenia y Dar es Salaam, en Tanzania. Además, realizó un ataque suicida con explosivos contra el buque militar USS Cole en Aden, Yemen, en el año 2000.

¿Qué significa Al-Qaeda en árabe?

El nombre Al-Qaeda significa “La base” en árabe. En sus inicios, estaba conformado con anteriores integrantes del ejército de voluntarios de Arabia, quienes pelearon contra los Soviéticos que invadieron Afganistán en la década de 1980.

Dicha organización estableció campos de entrenamiento para militantes musulmanes alrededor del mundo, con el fin de darles conocimientos paramilitares con fines terroristas.

Después del 2001, este grupo ejecutó otros ataques en Jordania, Kenia, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Reino Unido, Israel y España.

¿Qué pasó con el grupo Al-Qaeda?

Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, fue eliminado en un ataque de cuerpos de élite del Ejército de Estados Unidos el 2 de mayo de 2011 en su complejo de seguridad en Abbottabad, Pakistán.

Para el 16 de junio de ese año, Al-Qaeda informó que Ayman al Zawahiri, subalterno de Bin Laden, sería el nuevo líder de la organización terrorista.

Sin embargo, diversos integrantes han desertado para formar un nuevo grupo más violento, conocido como Estado Islámico en Iraq y Sham, conocido como ISIS, o Daesh, debido a que los reclutas más jóvenes consideraron que Al-Qaeda sólo mencionaba mensajes, pero no pasaba a acciones más agresivas, como las que ha hecho en recientes años en Medio Oriente.

