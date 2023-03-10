¿Qué pasó con el vuelo 370 de Malaysia Airlines que desapareció en 2014?

El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, con 239 personas abordo, partió de Kuala Lumpur, capital de Malasia con destino a Beijing; sin embargo, nunca llegó al país chino, desapareció tan solo media hora después del despegue. ¿Qué fue lo que pasó?

A nueve años del suceso, aún sigue siendo uno de los misterios más grandes en la historia de la aviación, ya que hasta el día de hoy no se ha podido encontrar al vuelo en el que iban 239 pasajeros, el menor de ellos de apenas dos años de edad y el mayor de 76.

¿Cómo ocurrió la desaparición del vuelo 370?

El vuelo de Malaysia Airlines despegó a las 12:41 am (tiempo local) y media hora después uno de los sistemas de comunicación envió una transmisión, todo parecía normal, un viaje como cualquier otro. Nadie se imaginó que esa sería la última señal del avión.

El 8 de marzo se estrena en Netflix la serie llamada "MH37O" que repasa el misterioso

caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines, el B777 desaparecido. No sé qué tan buena sea porque no ha habido muchos avances en este caso pero para un avgeek todo suma.@n_larenas @caedemmo pic.twitter.com/Lio9gbwUYQ — mauro777 (@mauro777er) February 19, 2023

Después de esa última comunicación comenzaron una serie de sucesos extraños; primero el avión cambió de ruta, después desapareció del radar militar tailandés que rastreaba el camino del vuelo 370, finalmente se perdió todo contacto con los pilotos.

El avión no llegó a su destino en Beijing a la hora planeada, así que Malaysia Airlines emitió un código rojo por la desaparición de la aeronave, por lo que de inmediato se inició una búsqueda aérea.

Todas la búsquedas fueron infructuosas, el avión nunca fue encontrado. En un principio se creía que pudo colapsar en el océano Índico, pero los servicios de emergencia no encontraron el menor rastro del avión.

Finalmente, en 2017 se dio por concluida la búsqueda del avión donde iban más de 200 pasajeros, y que tuvo un costo de 135 millones de dólares. Malasia ofreció una recompensa de 70 millones de dólares a quien encontrara la aeronave.

Hasta el día de hoy ese dinero no se ha cobrado, aunque recientemente se encontraron restos de un aeronave en la costa africana y en islas del océano Índico que se confirmó pertenecían al avión desaparecido hace nueve años.

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¿Por qué desapareció el vuelo 370 de Malaysia Airlines?

Las autoridades de Malasia no han llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la desaparición, pero han señalado que el avión pudo cambiar su ruta deliberadamente y que pudo haber volado durante varias horas después del último contacto con la torre de control.

Es decir, quien iba pilotando no pudo o no quiso mantener comunicación con las autoridades aéreas.

En el novenos aniversario de esta tragedia, los familiares de los pasajeros pidieron a las autoridades de Malasia reactivar la búsqueda para tranquilidad de ellos. A lo que Anthony Loke, ministro de Transporte, aseguró que no cerrará el caso.

