Putin autorizó misiles que derribaron el vuelo de Malaysia Airlines

Investigadores internacionales (JIT) determinaron que Vladimir Putin, presidente de Rusia, autorizó la entrada de un sistema de misiles a Ucrania, lo que ocasionó que los separatista lo utilizaran para derribar el vuelo MH17 de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014.

La fiscalía Holandesa aseguró que encontraron “fuertes indicios” de que Putin tomó la decisión de permitir los misiles BUK-Telar, utilizados para derribar el vuelo de Malaysia Airlines, cuando viajaba de Amsterdam a Kuala Lumpur sobre el este de Ucrania.

Sin embargo, informaron que las pruebas que tienen no son suficientes para llevar a cabo un juicio contra Vladimir Putin por ese acto mató a los 298 pasajeros que iban a bordo del vuelo MH17.

El JIT informó que encontraron una petición que hicieron los separatistas a Putin para ingresar los misiles, aunque desconocen si incluía el BUK. Añadieron que tenían claro que la respuesta “fue positiva” y que poco después se entregó el armamento.

|Reuters

En respuesta, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, indicó que recurrirán a todos los mecanismos legales internacionales para llevara a Putin ante la justicia por el derribo del MH17.

"La dificultad de obtener pruebas y la inmunidad funcional no permiten procesar al presidente de la FR (Federación Rusa) en los tribunales nacionales", escribió Kostin en Twitter.

¿Qué pasó con el vuelo de Malaysia Airlines?

El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines partió de Amsterdam con destino a Kuala Lumpur, pero fue derribado cuando volaba sobre Ucrania. El avión fue atacado por un misil disparado desde una zona controlada por separatistas prorrusos.

Desde entonces un equipo internacional comenzó una investigación para determinar qué sucedió. Recientemente un tribunal neerlandés condenó a cadena perpetua a dos rusos por disparar los misiles que derribaron el vuelo.

De acuerdo con el tribunal, los rusos Igor Strelkov Girkin y Serguéi Dubinsky, y el ucraniano Leonid Kharchenko, fueron declarados culpables por el asesinato de los 298 pasajeros que ibana bordo del avión de Malaysia Airlines.

