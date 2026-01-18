Se desata riña entre policías y repartidores en Viaducto-Tlalpan; hay dos lesionados

La tranquilidad en Viaducto-Tlalpan se vio alterada luego de que una riña entre policías y repartidores se registrara en los carriles laterales. El enfrentamiento, que incluyó una breve persecución a pie y fue captado en video por testigos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales .

¿Qué desató la riña entre policías y repartidores de app en Viaducto?

Lo que comenzó como una revisión de tránsito en Viaducto Tlalpan escaló en cuestión de minutos hasta convertirse en una riña que quedó registrada en video y se difundió ampliamente en redes sociales, ¿qué fue lo que pasó?

#ULTIMAHORA

Reportan un enfrentamiento entre policías y repartidores sobre Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico.



⚠️ Se registran afectaciones viales en la zona.

Se recomienda extremar precauciones, evitar el área y considerar rutas alternas. pic.twitter.com/DaFxpmH8Id — Madeel IZG (@IzgMadeel) January 17, 2026

En las imágenes se observa a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) enfrentarse con un grupo de repartidores de aplicación en calles de la colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Tlalpan, un hecho que derivó en detenciones y dejó a oficiales lesionados.

De acuerdo con la SSC, elementos realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de Viaducto Tlalpan y Periférico cuando detectaron a tres conductores de motocicleta que circulaban sin casco de protección.

Conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados les marcaron el alto y solicitaron la documentación que acreditara la legal propiedad de los vehículos.

📹 Actualización



Ya nos hicieron llegar el video del momento en que inició el enfrentamiento entre policías y repartidores sobre Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico. pic.twitter.com/fHdKibKmcp — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) January 17, 2026

Al constatar que los conductores no contaban con los documentos necesarios , los policías procedieron al aseguramiento de las tres motocicletas y al traslado de los implicados a las unidades oficiales.

Fue en ese momento cuando un grupo de personas se aproximó al sitio y comenzó a agredir a los uniformados, lo que desencadenó la riña que quedó grabada por testigos.

Riña deja cuatro detenidos y dos policías heridos

Con el apoyo de otros equipos de trabajo, la SSC logró controlar la situación y detener a cuatro hombres de 22, 25, 26 y 40 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

#TarjetaInformativa | En relación con un video que circula en redes sociales, en el que se observa a policías de la #SSC en una riña con un grupo de motociclistas, en calles de la colonia #ArenalTepepan, de la alcaldía @TlalpanAl, cuatro hombres que agredieron a los oficiales… pic.twitter.com/gTvgFJGnGH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 17, 2026