¡Alto! Estos son los 8 hábitos que matan la batería del celular

El celular se ha convertido en un elemento indispensable en la vida diaria de las personas, y uno de los factores clave para que nuestro dispositivo dure más tiempo, es mantener en buen estado la batería, pero ¿Cómo puedo evitar dañarla?

¿Qué hábitos pueden dañar la batería de celular?

Es importante saber que la batería del celular se irá desgastando con el tiempo, es algo natural; sin embargo, existen algunos cuidados que podemos darle para que su desgaste sea más lento, ¿Los conoces? Te explicamos.

Cargarlo al 100%: De acuerdo con expertos, no es recomendable cargar nuestro celular al 100% de su capacidad; lo mejor es dejar cargar la batería entre el 80 y 85%, esto evitará que la pila se fuerce.

De acuerdo con expertos, no es recomendable cargar nuestro al 100% de su capacidad; lo mejor es dejar cargar la entre el 80 y 85%, esto evitará que la pila se fuerce. Cargarlo toda la noche: A pesar de que es un hábito que tienen la mayoría de las personas, no es el método más sano para la batería del celular , ya que dejarlo cargando toda l noche puede provocar que la pila se deteriore ante la admisión constante de voltaje.

A pesar de que es un hábito que tienen la mayoría de las personas, no es el método más sano para la , ya que dejarlo cargando toda l noche puede provocar que la pila se deteriore ante la admisión constante de voltaje. Usarlo mientras se carga: El utilizar el dispositivo móvil mientras se carga aumenta la temperatura del celular , provocando un daño en la batería , por ello, la mejor opción es desconectarlo en caso de que necesitemos utilizarlo.

El utilizar el dispositivo móvil mientras se carga aumenta la temperatura del , provocando un daño en la , por ello, la mejor opción es desconectarlo en caso de que necesitemos utilizarlo. Exponerlo a altas temperaturas: Para cuidar la vida de nuestra batería, es importante evitar que el celular se sobrecaliente, ya que el calentamiento podría reducir el rendimiento, así como acortar la vida de la pila.

Otro factor clave es reducir la “carga rápida”, pues a pesar de que se ha convertido en una de las actualizaciones más esenciales, utilizar esta función de forma continua, podría afectar el rendimiento de la batería del celular, por lo que se recomienda utilizarlo únicamente en casos de emergencia.

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¿Cuál es la mejor forma de cargar la batería del celular?

Muchas personas creen que cuidar la vida de la batería del celular puede ser una tarea realmente complicada; sin embargo, no lo es, úes con pequeño cambios en nuestros hábitos, la pila del dispositivo podrá mantenerse en buen estado por mucho más tiempo, pero ¿Cómo puedo comenzar?

Cargadores originales: Por lo general, los cargadores originales suelen utilizar un estándar diferente de carga, por lo que utilizar algún accesorio distinto, podría dañar la batería puesto que no es el mismo voltaje.

Por lo general, los cargadores originales suelen utilizar un estándar diferente de carga, por lo que utilizar algún accesorio distinto, podría dañar la puesto que no es el mismo voltaje. No dejarlo hasta 0%: Si permites que el celular se descargue por debajo del 20%, lo único que provocarás es que la batería se fuerce, por lo que se perjudicará su capacidad de carga.

Si permites que el se descargue por debajo del 20%, lo único que provocarás es que la se fuerce, por lo que se perjudicará su capacidad de carga. Calibra tu batería: En ocasiones los celulares no muestran el porcentaje de carga correcto, por ello, se recomienda darle un mantenimiento mensual; algunos dispositivos ya cuentan con esta herramienta dentro del teléfono.

Es importante tener en cuenta que el desgaste de la batería es un hecho inevitable, pues la pila del celular comenzará a degradarse con el paso del tiempo; sin embargo, esto proceso puede ser más lento si se le da un buen cuidado y mantenimiento a este elemento.